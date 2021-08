11 E se quiser? Como é que faço para ter direito aos manuais grátis?

O primeiro passo é registar-se na plataforma Mega. Se já o fez no passado, mesmo que com outro educando, a sua conta continua ativa. Se for a primeira vez, acede como encarregado de educação (no site tem também a possibilidade de entrar como livraria) e basta ir seguindo as instruções.

Terá três campos de preenchimento obrigatório: nome completo, endereço de email e escolha de password. Em seguida, receberá um email para confirmar a sua adesão. Antes de obter o voucher, haverá outros campos para preencher como o número de identificação fiscal (NIF), validado com a palavra-passe da Autoridade Tributária. Esta é uma forma de garantir que o voucher será entregue à pessoa certa quando o pedido é feito pela internet.

12 Dava-me jeito que fosse a minha sogra a tratar disto. É possível?

Só é possível se a sua sogra for a encarregada de educação do aluno. Por medidas de segurança, só o encarregado de educação se pode inscrever no Mega e o seu NIF tem de estar associado à informação do aluno. Assim que terminar o processo de inscrição no site, e se tudo estiver correto, surge imediatamente a listagem de todos os estudantes de quem é encarregado de educação. Feito isto, já pode imprimir os vouchers.

13 É normal estarem a pedir-me o meu NIF?

É normal e tem sido explicada pelo Ministério da Educação como uma medida anti-fraude para evitar quaisquer tentativas de burlas. O Mega, antes de mais, valida o NIF através do portal da Autoridade Tributária, sendo necessário que o encarregado de educação tenha registo online ativo no site das Finanças e respetiva palavra-passe. Basicamente, entra no Mega com a mesma password com que entrega a declaração de IRS online. Este passo serve para garantir que o NIF é verdadeiro e corresponde aquela pessoa ou entidade. A seguir, o Mega verifica se corresponde ao NIF do encarregado de educação.

Com estas regras evita-se que alguém sem filhos matriculados possa ter acesso a um cupão. No final, conseguirá visualizar os vouchers na plataforma. Basta imprimi-los e dirigir-se a qualquer livraria aderente. Há livrarias que leem o cupão diretamente do telemóvel ou que aceitam o envio através de email.

14 Tenho de apresentar alguma prova dos meus rendimentos?

Não. Todos os alunos da rede pública têm direito a manuais gratuitos, seja qual for o rendimento do agregado familiar.

15 Mas não quero dar os meus dados fiscais a ninguém. Perco o direito a ter manuais grátis?

Não. Dirija-se à escola onde está matriculado o aluno e trate de tudo presencialmente. Vão exigir-lhe a sua identificação e, depois disso, entregam-lhe os cupões.

16 Quando os vouchers estiverem disponíveis avisam-me ou enviam um SMS?

Em anos anteriores, se o voucher não estiver imediatamente disponível é enviado um email ao encarregado de educação quando isso acontece. Para além disso, é habitual em alguns agrupamentos de escolas haver comunicação aos pais. Pelo sim, pelo não, pode ir confirmando no site ou na app.

17 Quantos vouchers vou receber?

Tantos quantas as disciplinas que o seu educando tiver. Os vouchers são nominais, são emitidos com o nome do aluno, e para cada manual terá um voucher diferente.