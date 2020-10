Como compara a falta de liberdade durante o Estado Novo com esta época do politicamente correto? Há algum paralelo?

Não iria tão longe. A falta de liberdade de expressão no Estado Novo proibia, impedia, o acesso das pessoas a determinadas obras de arte, livros, filmes, etc. Hoje, isso não acontece. Se quiser ler o Moby Dick, leio, mesmo que todos me caiam em cima. Mas leio. Além disso, não corro o risco de ir parar à prisão ou de ser interrogado.

Mas corre o risco de ser alvo de uma campanha no Facebook com o objetivo de o destruir moralmente.

Não creio, apesar de tudo, que o Facebook tenha esse poder de destruir. Mas, sim, sujeito-me a isso. Aliás, ainda recentemente, passei por uma experiência dessas por ter considerado que determinado post da senhora deputada Joacine Katar Moreira era uma estupidez. Muitas pessoas caíram-me em cima, algumas eram minhas amigas, conhecidas.

Como é que viveu esse momento?

Com a maior tranquilidade. Depois até fui ver o likes e a maior parte era de mulheres. As coisas não são tão a preto e branco como parece. Agora, é uma situação que me faz sentir mal. Sinto-me mal com a ditadura, entre aspas, do politicamente correto. Por isso é que lhe dizia há pouco que nesta luta contra o politicamente correto às vezes me aproximo mais de uma certa direita democrática do que de uma certa esquerda mais radical.

Começou por falar dos livros do seu avô…

E depois comecei a ler, graça à biblioteca de um tio, a Coleção Vampiro praticamente toda. Costumo dizer que o policial foi uma das minhas bases como leitor e ainda hoje gosto muito [a Coleção Vampiro começou a ser reeditada em 2016 pela Porto Editora]. Depois, cheguei a Coimbra, lembro-me perfeitamente, com dois livros na mão: Personalismo, de Emmanuel Mounier, e Pensamento de Karl Marx, do filósofo católico Jean-Yves Calvez, publicado cá pela Livraria Tavares Martins. Era o pensamento marxista visto por um católico, claro.

Também era católico?

Era, à portuguesa. Batismo, catequese, comunhão solene. Aliás, nos primeiros tempos de Coimbra ainda ia vagamente à missa e aos poucos fui deixando. Mesmo a formação marxista foi sempre ténue. Em boa verdade, acho que não li praticamente nada do Marx, não li a sério. Nunca li O Capital.

Porque é que foi estudar direito?

Primeiro, porque sou de uma época em que não havia estes cursos todos que há hoje. Depois, engenharia, ciências, medicina, economia, estava tudo excluído, porque eu detestava matemáticas. Restava direito e letras. Na altura, dizia-se que letras era um curso para senhoras. Toda a gente me empurrou para direito. Naquelas coisas que as famílias têm a mania de dizer, diziam que eu falava bem. Havia aquela ideia do advogado de barra, o que hoje, como se sabe, não existe. No segundo ano cheguei a pensar mudar para histórico-filosóficas e não o fiz por preguiça, não quis perder um ano e voltar atrás.

Mudou-se para Lisboa em que ano?

Ah, isso é uma história muito engraçada. Cheguei em fins de 1965.

Já havia Guerra Colonial…

Sim e fui para África mais tarde, estive em Angola, sempre em Luanda, na chamada chefia dos serviços de justiça do quartel-general. Foi a única coisa para que me serviu o curso de direito, nunca lhe dei outra aplicação e já valeu a pena, porque assim escapei ao combate.

Mas voltemos a Lisboa em 1965.

Por influência de ambiente mais ou menos próximo do Partido Comunista, já escrevia umas coisas e colaborava na Vértice, uma revista dominada pelo PC, de certa maneira, que tinha como diretor o escritor e poeta Joaquim Namorado, hoje muito esquecido. Um dia fui-lhe dizer que tínhamos de reavaliar a colaboração com a revista porque tencionava mudar-me para Lisboa. Ele ficou muito espantado. Eu, com aquela coisa de quem tem 17 ou 18 anos, achava Coimbra uma cidade pequena, queria ir para a capital, e digo-lhe assim: “Além disso, em Lisboa, posso conhecer os escritores.” Ele dá-me uma palmada no pescoço e responde: “Os escritores são para se ler, não são para se conhecer.”

O que é que pensa hoje dessa frase?

Acho que ele tinha 50% de razão. Às vezes, desiludimo-nos quando conhecemos o escritor, o que também não faz mal, porque o escritor não é a sua biografia, é a sua obra.

A obra é sempre biográfica ou não?

Não forçosamente. Colar totalmente a vida do autor à obra parece-me um bocado abusivo. Portanto, vim para Lisboa, colaborei no Grupo Cénico da Faculdade de Direito, fui vice-presidente da Associação Académica e concluí os estudos.

Que escritores conheceu à época?

Praticamente toda a gente. José Gomes Ferreira, Luiz Pacheco. Havia nessa altura um sítio em que as pessoas se encontravam muito, o Café Monte Carlo, onde hoje é uma Zara, ali abaixo do Saldanha. A pessoa que recordo com mais saudade é o Carlos de Oliveira, um indivíduo fantástico, a casa de quem eu ia ver futebol pela televisão. Ele adorava futebol, tal como eu, e tinha televisor, o que não era assim tão comum nesse tempo. Era a Lisboa dos cafés, da intelectualidade bem-comportada e ao mesmo tempo da boémia noturna malcomportada. Também fiz parte dessa.

Para onde ia à noite?

Para os sítios mais inacreditáveis. Havia casas de prostituição no Cais do Sodré e não só. Uma muito famosa ficava ao fundo da Almirante Reis, quase ali no Martim Moniz, já não me lembro como se chamava, com uma orquestra em que o pianista era cego. Às vezes íamos para o Meco, levávamos as garrafas, ficávamos a dormir na praia.

O ambiente era também de liberdade, apesar de tudo.

No chamado período marcelista, sim. Aceitou-se uma abertura relativa, desde que não se tocasse nos alicerces do regime, mas depois não se conseguiu ultrapassar os ultras do regime, encarnados na pessoa do então Presidente da República, almirante Américo Tomás.