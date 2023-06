Aos primeiros momentos de conversa, no seu atelier em Campo de Ourique, lê-nos o excerto de um texto de João Bénard da Costa sobre a importância do Ar.Co quando acolheu a Cinemateca, durante os anos em que esta ficou sem instalações próprias. “Que frutos colheu o Ar.Co destas riquíssimas horas? Essa é sempre a pergunta a que não se pode responder. Mas, eu sei e o Ar.Co sabe que nessas ocasiões únicas e naquela sala, alguns houve que ficaram marcados para toda a vida e para quem a vida mudou depois do encontro com esses filmes. (…) Foi assim, no Ar.Co, nos anos 70. Antes e depois de uma revolução. E nada nunca mais ficou igual ao que dantes era”. Aos 82 anos, o pintor Manuel da Costa Cabral fala com orgulho do percurso que fez, mas sobretudo do caminho que o Ar.Co desenhou ao longo das últimas cinco décadas – como escola, mas também como centro de dinamização cultural, que sempre ali encontrou um fulgor próprio e singular. Foi, precisamente há cinquenta anos, em 1973, que juntamente com outras figuras do panorama artístico português, fundou aquela que se tornou uma das escolas de arte mais importantes do país, que ainda se mantém viva, de portas abertas e a formar alunos todos os anos.

A história que conta começou ali mesmo, naquele bairro, à mesa dos cafés O Gigante e do Canas. Junto da sua mulher, a escultora Graça Costa Cabral, de Eduardo Nery, Fernando Varanda, Waldemar D’Orey, Eduardo Trigo de Sousa, Flávia Monsaraz e outros, iniciaram conversas que dariam na fundação de uma escola que se queria alternativa, aberta ao mundo e em diálogo contínuo com a arte contemporânea, em termos visuais e plásticos. “O Ar.Co não é um curso, é um percurso”, gosta de dizer, regressando ao slogan que a escola – onde não há faltas, notas ou habilitações necessárias, senão um padrão de qualidade nos cursos que ajudaram a moldar o panorama artístico nacional – acabaria por cunhar. O Ar.Co, diz, foi a missão da sua vida e ao qual mantém uma ligação umbilical que nem sempre é fácil explicar. Celebra-se, sobretudo este ano de efeméride, como gesto próprio de uma geração que tinha ânsia por mais, nesse Portugal ainda marcado pela ditadura. Depois o caminho fez-se: criou-se uma coleção, formaram-se artistas, alguns deles bastante reconhecidos e um conjunto de cursos que são dados nas instalações renovadas do antigo mercado de Xabregas, mas também em Almada, numa quinta do século XIX reconvertida.

Em entrevista ao Observador, Manuel da Costa Cabral relembra a missão e premissas iniciais que motivaram a criação do Ar.Co, a sua passagem pelo IADE e pelos Estados Unidos da América, no princípio da década de 1970, bem como alguns dos momentos que contam a história desta instituição ao longo das últimas cinco décadas. Já este ano, esse mesmo percurso foi recordado numa exposição antológica no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, sendo que ainda vão existir mais momentos de celebração ao longo dos próximos meses – entre exposições e o lançamento de um catálogo comemorativo. Sem reservas morais, como diz bem-humorado, Manuel da Costa Cabral enfatiza a ideia de independência que acabou por mapear o percurso da escola. “Interessava-nos, com o máximo de liberdade possível, fazer uma escola e um centro que permitisse a relação entre pessoas não espartilhada por burocracias ou por obrigações de cânone académico”. A resiliência foi um ponto-chave para a longa duração do projeto, com a convicção de que foram “responsáveis por uma mudança qualitativa na formação artística em Portugal, sobretudo na formação de artistas”. O Ar.Co é um fato que se faz por medida e que nunca perdeu o seu norte — já é um adulto com 50 anos, “não é um puto reguila”, realça. Mais do que isso foi a sua casa, que hoje se dá de braços abertos a todos os que a procurarem.

