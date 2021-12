Manuel, de 9 anos, viu o avô morrer com Covid-19 e quis vacinar-se para que a história não se repita

Segundo Andreia Lopes, enfermeira responsável pela vacinação em Matosinhos, foram vacinadas mais de 600 crianças este sábado — 400 logo no turno da manhã. “Correu tudo muito fluidamente, sem qualquer problema. Há sempre dúvidas, mas os pais que vêm cá já se informaram junto do médico, do enfermeiro de família, já têm uma posição de que querem vacinar os filhos. Compreendem também a importância de eles estarem incluídos no plano de vacinação”, explica, acrescentando que “as crianças estão bem dispostas, claro que há sempre o medo das agulhas”.

Pipocas, duendes e jogos no Centro de Vacinação de Gondomar

Os balões colocados na entrada do Centro de Vacinação de Gondomar, instalado no Pavilhão Multiusos, e o cheiro a pipocas que se sentia já do lado de fora indicam de imediato que a vacinação que começou este fim de semana é destinada às crianças. Dentro do pavilhão, a mascote “Filigraninha” vai andando de um lado para o outro, entre a função de receber as crianças e o árduo trabalho de tentar animar os mais nervosos e receosos na hora de receber a vacina. “Tenho medo”, grita uma criança dentro do posto de vacinação, entre o choro e o braço mais tenso para evitar receber a inoculação. Com algum esforço e a promessa de uma prenda especial no Natal, foi mais uma das 300 crianças vacinadas até às 11h da manhã em Gondomar.

Mariana, de 11 anos, sentiu “só uma dorzinha”, mas sabe que “isto depois passa”. O foco agora é sair do recobro: “Se calhar vou levar pipocas quando for embora”, vai pensando enquanto espera e vê os truques de magia e a animação dos duendes do Pai Natal que vão interagindo com as crianças, além dos jogos como dominó e o “quatro em linha” que também podia jogar nas mesas da frente. Para a mãe, Paula Machado, as dúvidas sobre a vacina nunca desapareceram, mas as vantagens eram mais fortes: “Todo este debate fez-me ficar mais indecisa, porque se já com os adultos ficamos sempre um bocadinho indecisos, quanto mais para crianças. Mas olhe, tem de ser, para nos protegermos”.

Lúcio Marques trouxe os três filhos de 10 anos e até a ordem de vacinação foi pensada: “Foram os três por ordem de nascimento: primeiro a mais velha, depois o do meio e depois o último. Pela mesma ordem de nascimento foi a ordem que tomaram a vacina”, explica. A decisão não foi imediata: consultou, juntamente com a mulher, vários profissionais de saúde para saber qual a melhor opção e apenas agendou a vacinação de Clara, Maria e Pedro na sexta-feira, quando tomou uma decisão definitiva.