Talvez não tenha havido ninguém que tenha trabalhado mais para a perpetuação do trabalho de Rafael Bordalo Pinheiro do que o seu filho mais velho, Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro. Desde cedo que Manuel Gustavo trabalhou de perto com o pai, colaborando com ele em vários projetos, nomeadamente nos jornais humorísticos por ele fundados, mas desenvolvendo paralelamente um percurso próprio, de conciliação do mundo antigo com o novo, que passou pela banda desenhada e pela ilustração infantil, que davam ainda os primeiros passos em Portugal.

Após a abertura da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, em 1884, tornou-se presença regular nas instalações da empresa. Depois da morte do pai, em 1905, ficou responsável pela fábrica, dedicando-se à cerâmica e desenvolvendo um estilo próprio que conjugava a matriz tradicional caldense com elementos da arte moderna, nomeadamente da Arte Nova. Vários problemas financeiros acabaram por ditar o fim da empresa, mas Manuel Gustavo fez de tudo para a impedir que a obra de Rafael Bordalo Pinheiro caísse no esquecimento. Com a ajuda de antigos trabalhadores, criou a Fábrica Bordallo Pinheiro, ainda em funcionamento. Foi também indispensável na abertura do museu, um projeto do amigo Cruz de Magalhães, em 1916.

Em contrapartida, o seu percurso artístico acabou engolido pela figura maior do seu pai. Não apenas por causa da fama do ilustrador e ceramista português, mas talvez sobretudo por causa da postura que o próprio Manuel Gustavo tinha em relação a ele. Numa ilustração de 1903, feita para um álbum oferecido a Rafael Bordalo Pinheiro por altura da sua homenagem no Teatro D. Maria II, em Lisboa, representou-se como a “pior obra” do pai. “Acho que ele próprio se apagou. Não foram apenas os outros que o apagaram”, comentou Mariana Caldas de Almeida, especialista na vida e obra Manuel Gustavo e responsável pela nova exposição temporária do Museu Bordalo Pinheiro, organizada para assinalar os 100 anos da morte do filho do caricaturista.

Com o título Histórias Desenhadas, a pequena ambiciona pretende fazer aquilo que Manuel Gustavo não foi capaz de fazer — afastá-lo da figura do pai. Com 29 peças, esta apresenta cronologicamente “os pontos fundamentais da obra do artista, numa perspetiva muito específica, a da obra desenhada, mas que nos permite perceber perfeitamente a evolução e a originalidade de Manuel Gustavo e a forma como ele se despegou do pai”, explicou Mariana Caldas de Almeida ap Observador.

A informação reunida na Sala da Paródia é complementada por quatro exposições virtuais, que percorrem a vasta produção artística de Manuel Gustavo e os momentos mais marcantes da sua vida. Estas estão online desde 8 de setembro, data da morte de Manuel Gustavo, e a exposição física poderá ser visitada a partir desta quinta-feira (com limitações no acesso, devido à lotação controlada). Em conjunto, mostram que o filho mais velho de Rafael Bordalo Pinheiro “é um artista com valor e que faz sentido ser recordado”.