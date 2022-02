Manuel Jorge Marmelo: "No dia em que escrever for doloroso, deixo imediatamente de o fazer. Não sou masoquista"

A Última Curva do Caminho fala da passagem dos dias, da erosão da memória, de angústia, solidão e arrependimento. É mesmo difícil envelhecer?

Olhar para trás e fazer balanços na vida em determinados momentos é mais ou menos inevitável, é algo inerente ao ser humano, embora o livro não resulte muito disso, não é minimamente autobiográfico. Existem partes do livro que resultam de migalhas de memórias pessoais e familiares, mas esse lado mais autorreflexivo do personagem [Nicolau Coelho] é muito pouco autobiográfico. Tentei simplesmente colocar-me na pele de uma pessoa com 80 e muitos anos, que está perto de morrer, e imaginar o que lhe passaria pela cabeça. A escrita deste livro foi um processo muito longo que durou quase 11 anos.

Porquê tanto tempo?

Basicamente porque nunca me fui sentindo muito satisfeito com o resultado. Este livro chegou a estar na Quetzal para ser editado e a editora achou que não estava bem, depois uma parte dele chegou a ser finalista do prémio Leya e como não ganhou senti-me autorizado a voltar a pegar nele, a reformular tudo e basicamente foi o que fiz. As memórias do passado são muito semelhantes, mas depois todo o enquadramento é diferente. Na primeira versão o livro era narrado por um fotógrafo, por exemplo.

Ele parte dessas memórias autobiográficas? Foi um bom ponto de partida?

Sim, tinha várias histórias de família que gostava de contar. A história do Cricas, por exemplo, era algo que a minha avó materna, natural de Cinfães do Douro, contava muitas vezes nos almoços de domingo, onde explicava que seu avô tinha perdido uma fortuna com as mulheres. Ao fim de 10 anos, isso deu origem ao professor Nicolau Coelho, um homem que partiu dessas minhas memórias, mas depois faz uma reflexão a partir delas.

O lugar de refúgio deste professor é inspirado em Cinfães do Douro?

Não, digamos que é uma vila literária que mistura as referências de Cinfães do Douro com algumas de Castelo de Vide, lugar onde trabalhei nos últimos meses de escrita do livro. Eu próprio me refugiei lá algumas vezes para fazer o trabalho final de afinação das frases e do tom do texto. Há referências da Beira do Alto Alentejo, e mesmo o país assemelha-se muito com Portugal, mas não é exatamente Portugal, percebe-se que aquela capital não é Lisboa. Tentei criar um cenário que fosse ele próprio ficcional a partir de várias referências.

Há algo de si neste Nicolau Coelho?

Ele tem muito de ficção e pouco de autobiográfico, mas todos os livros acabam por ter momentos autobiográficos, não há como fugir disso, escrevemos sempre em função das nossas experiências. O Nicolau Coelho não sendo autobiográfico, acaba por acolher experiências que podem não ser pessoais, mas que vi noutros, principalmente a forma como ele lida com a doença e com a morte.

Essa ideia de velhice, queda e de futuro comprometido estão presentes no livro, mas ele imprime algum tipo de esperança?

A última vez que pensei sobre isso foi quando estávamos a escolher a capa e havia duas possibilidades, esta fotografia que saiu e uma imagem a preto e branco de um homem a caminhar de costas com umas árvores à volta. Embora goste muito de fotografias a preto e branco em capas de livros, acabei de dizer à Porto Editora que não queria essa capa porque iria transmitir uma imagem demasiado pesada e não creio que seja essa a mensagem que o livro passa. O final, por muito dramático que possa ser, é o sentimento do Nicolau a tomar uma decisão e isso não é minimamente negativo, é mais um ato de libertação. Queria passar a ideia de que a nossa vida nos pertence, que é composta por vários momentos e a morte é só mais um deles. Se durante a vida nos é permitido escolher os caminhos que tomamos, também devemos ter essa possibilidade de escolha no final da vida.

Este livro acaba por ser muito atual numa altura em que se debate a morte medicamente assistida. Foi pensado com essa intenção?

Sim, quis bastante que este livro pudesse ser mais um elemento para a discussão que volta e meia regressa ao Parlamento. Creio que é uma visão que não pretende ser mais verdadeira do que nenhuma outra, apenas gostaria de dar mais um contributo para esse debate e reflexão.

Faz falta falarmos mais da morte?

Acho que sim. Temos demasiado receio da morte, é uma coisa que evitamos a todo o curso falar ou pensar quando é algo tão natural como nascer, não há razão para ter tabus relativamente a esse momento. Claro que uma parte da nossa civilização foi construída em cima do receio do desconhecido que a morte implica, no fundo não sabemos bem o que nos acontece depois de morrer, apenas sabemos que alguém se encarrega depois de se livrar do nosso corpo. Há sentimentos associados a ela como a dor, a doença ou a consciência de degeneração, que de algum modo foram servindo para criar as religiões, aliás, elas não são mais do que uma tentativa de gerir esse desconhecido que vem a seguir à vida. O mais certo é que não nos aconteça absolutamente nada, simplesmente deixamos de existir.

Já pensou como gostaria de morrer?

A única coisa que gostaria era não passar por processos degenerativos radicais em que as pessoas passam meses não propriamente a viver, mas a sobreviver, sem aproveitar aquilo que deve ser a vida, em situações muito tristes e delicadas. Gostava de não passar por isso, de conseguir evitá-lo, nem que seja por uma decisão pessoal de terminar a minha vida sem esperar uma causa natural. Não temos de esperar pelas causas naturais. Ao contrário de todos os outros seres vivos, temos a capacidade de decidir sobre a nossa vida, podendo escolher algumas coisas que nos acontecem.

Tem 50 anos, sente que já está em contagem decrescente para esse momento?

Sinceramente acho que já penso nisso desde muito cedo, não tenho isso localizado no tempo, mas pensar na morte sempre foi para mim uma coisa natural. Como nunca tive o refúgio da religião e esse amparo, sempre foi uma coisa que encarei sabendo que me acontecerá um dia, mais cedo ou mais tarde, mas com a perspetiva clara do que não quero passar para chegar lá. Há uns anos um tio meu foi almoçar a casa da filha e ao regressar a casa dele de metro caiu para o lado e morreu. Se puder escolher, gostaria de morrer assim, de forma instantânea e indolor.