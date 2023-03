Estamos a uma distância considerável do tempo em que foi “Rui”, na primeira encarnação dos “Morangos com Açúcar”, e de “Pedro”, na série juvenil “Uma Aventura”. Mas é daí que partimos para uma conversa com o ator Manuel Moreira, que há mais de duas décadas é uma cara conhecida na representação nacional. Mas é mais do que isso. O ator de 40 anos dá a voz a causas, da habitação à luta contra o bullying, passando pelos direitos de pessoas trans ou por um manifesto a favor de políticas culturais abrangentes. Das redes sociais a um espaço de comentário na televisão (na SIC Notícias, à segunda-feira), Manuel Moreira não se esquiva de ser crítico quando assim entende, mesmo que isso vá contra a opinião do próprio meio artístico onde se insere.

Esteve no boom das séries televisivas, passou por um período de hiato, voltou a estudar e trabalhou em bares e restaurantes. Mas é como ator – transversal na sua mundividência – que vai guiando o seu percurso. Faz agora parte do elenco da peça “O Misantropo – por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares a partir de Molière”, com encenação de Mónica Garnel, que se estreia a 3 de março no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Depois, a peça integrada na programação da “Odisseia Nacional” do Teatro Nacional D. Maria II, segue caminho até diferentes localidades do país, passando por Águeda, Almada, Angra do Heroísmo, Beja, Bragança, Coimbra, Covilhã, Faro, Figueira da Foz, Funchal, Horta, Portimão, Santa Maria da Feira, Sintra, Sintra e Vale de Cambra.

Em entrevista ao Observador, é assertivo nas suas preocupações e assume que ter uma opinião sobre determinados temas acarreta uma responsabilidade acrescida. Diz não ser militante de nenhum partido, mas não teria problema em colaborar com um projeto político “nas circunstâncias certas e com as pessoas certas”. Mudar a forma de estar seria ir contra os seus princípios e perante o microfone que lhe é concedido espera “tentar trazer uma perspetiva humana” e baseada na sua própria vivência. A precariedade e a falta de horizontes, diz, torna-nos apáticos e permeáveis às novas formas de populismo. “Somos todos muito desconhecedores das ferramentas que temos à nossa disposição”, realça. Defende que são necessárias outras abordagens para nos tornarmos cidadãos mais ativos e atentos, com mais empatia pelos outros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.