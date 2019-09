Ministério Público indicia ex-ministro da Economia por ter recebido 'luvas' de 4,5 milhões para alegadamente favorecer EDP e Grupo Espírito Santo. Só a EDP terá sido beneficiada em 1,2 mil milhões.

Não foi à terceira tentativa que Manuel Pinho foi interrogado mas a investigação do caso EDP encontra-se na reta final e a convicção do Ministério Público (MP) é simples de descrever: o ex-ministro da Economia terá alegadamente recebido ‘luvas’ de cerca de 3,9 milhões de euros do Grupo Espírito Santo (GES) e de cerca de 620 mil euros da EDP entre 2005 e 2014 para alegadamente favorecer a principal elétrica nacional em cerca de 1,2 mil milhões de euros alegadamente obtidos com as alterações legislativas dos contratos de fornecimento de eletricidade promovidas por Pinho.

Esta é a conclusão geral que se pode ler no despacho de indiciação de Manuel Pinho consultado pelo Observador nos autos do caso EDP, no qual os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto afirmam que o total de 4,5 milhões de euros recebidos por Pinho correspondem ao “produto do crime” e que os 1,2 mil milhões de euros são um “prejuízo” que o “arguido Manuel Pinho (…) terá causado aos cidadãos residentes em Portugal (…), bem como uma distorção da concorrência, nomeadamente ao criar as condições para a EDP manipular as ofertas dos serviços de sistema entre 2009 e 2013”, lê-se no despacho indiciação de Manuel Pinho consultado pelo Observador nos autos do caso EDP.

Tendo em conta todas estas imputações, o MP prepara-se para acusar Manuel Pinho dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, prevaricação, participação económica em negócio e branqueamento de capitais.

O despacho de indiciação foi entregue a Manuel Pinho e ao seu advogado Ricardo Sá Fernandes quando se deslocaram esta terça-feira ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para o ex-ministro de José Sócrates ser interrogado. Contudo, um incidente processual levantado por Sá Fernandes sobre uma reclamação da defesa de Miguel Barreto (ex-diretor-geral da Energia igualmente suspeito de corrupção) impediu a realização do interrogatório, não tendo Manuel Pinho prestado declarações.

Ricardo Sá Fernandes confirmou ao Observador que recebeu o despacho de indiciação e diz que Manuel Pinho “quer contribuir para uma investigação séria acerca das relações entre as empresas de energia, o sistema financeiro e o aparelho do Estado.”

O acordo entre Salgado e Pinho

No centro do despacho estão as transferências mensais de 14.963, 94 euros realizadas pela sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, por alegadas ordens de Ricardo Salgado, para as contas controladas por diversas sociedades offshore alegadamente controladas por Manuel Pinho no Banque Privée Espirito Santo, como o Observador noticiou em exclusivo em abril de 2018. A transferência deste valor mensal a partir do famoso ‘saco azul’ do GES iniciou-se em 2002, quando Manuel Pinho era administrador executivo do BES, mas os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto apenas contam com as transferências que se verificaram após a tomada de posse de Pinho como ministro da Economia de José Sócrates a 12 de março de 2005.

De acordo com o despacho de indiciação, Ricardo Salgado fez um acordo com Manuel Pinho antes da cerimónia de investidura do Governo de José Sócrates e ter-lhe-á prometido o seguinte:

“A continuação do recebimento mensal de 14.963, 94 euros” através da Operação Permanente n.º 100276 com origem em fundos do ‘saco azul’ do GES e para o “ a 8 de março de 2005 (quatro dias antes da tomada de posse como ministro) o arguido Manuel Pinho criou uma nova sociedade, a Tartatuga Foundation, com sede no Panamá”;

“O pagamento de 500 mil euros a curto prazo, o que ocorreu a 11 de maio, quando o arguido Manuel Pinho já exercia funções governativas há cerca de dois meses” — pagamento este feito para a conta da Masete II, a offshore mais antiga alegadamente controlada por Pinho;

“O regresso posterior ao GES/BES” após a saída do Governo;

“A passagem à reforma aos 55 anos com uma pensão equivalente a 100% do salário pensionável (cerca de 62 mil euros mensais). Carta de Ricardo Salgado que Pinho mostrou na ação cível que interpôs contra o Novo Banco: “em nome do BES que represento”, Salgado reafirma “os direitos adquiridos enquanto prestou serviços ao BES, logo completar os 55 anos de idade solicitar a passagem à reforma, auferindo 100% do salário pensionável”, lê-se no despacho de indiciação.

Segundo os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, estas quantias pagas “por ordem do arguido Ricardo Salgado ao arguido Manuel Pinho” tinham como objetivo que o então ministro da Economia alegadamente beneficiasse direta e indiretamente “os interesses diretos ou indiretos do grupo BES/GES e do próprio Ricardo Salgado, em prejuízo do interesse público”.

O MP imputa a Manuel Pinho o alegado favorecimento do GES na aprovação das herdades da Comporta (controlada pela família Espírito Santo) e do Pinheirinho como “Projeto de Interesse Nacional” — um ‘selo’ criado pelo Governo Sócrates que declarava determinados projetos de investimento como prioritários, com as respetivas vantagens fiscais e administrativas.

O alegado favorecimento da EDP

Contudo, o principal alegado favorecimento imputado a Manuel Pinho está relacionada com a EDP. Desde logo, a nomeação de António Mexia para “presidir aos destinos” da principal elétrica nacional. O MP considera que Pinho acordou com Salgado a ida de Mexia (que antes tinha sido ministro das Obras Públicas do Governo de Santana Lopes) para a EDP, tendo sido o próprio ministro da Economia e Inovação a anunciar publicamente a nomeação de Mexia, “seu compadre e amigo dos tempos em que trabalhava no BES”, enfatizam os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto.

Nesse mesmo dia (5 de janeiro de 2006) em que se ficou a saber que António Mexia seria o presidente executivo da EDP, “o BES assumia em comunicado ao mercado uma posição qualificada de 2,185% no capital social da EDP. Em dezembro de 2006, essa empresa já representava a segunda maior exposição acionista do BES a nível internacional e a maior em Portugal (superior à que ocorria na PT). Tal decorre do relatório e contas de 2006 do BES”, lê-se no despacho de indiciação.

Pinho quer falar “sobre relações entre empresas de energia, sistema financeiro e aparelho do Estado”

Em declarações ao Observador, Ricardo Sá Fernandes confirmou esta terça-feira que o MP comunicou ao seu cliente “a imputação da matéria em investigação. Porém, por uma razão processual já conhecida, não foi possível iniciar o seu interrogatório.”

Sá Fernandes diz que o seu cliente “quer ser interrogado sobre toda essa matéria e tão depressa quanto possível. Não é de sua responsabilidade que isso ainda não tenha acontecido.” E avisa: “Manuel Pinho está convicto de que pode esclarecer as dúvidas e contribuir para uma investigação séria acerca das relações entre as empresas de energia, o sistema financeiro e o aparelho do Estado. Oxalá não demore.”

