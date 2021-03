O tabu não se desfaz, mas as entrelinhas dizem muito. Manuel Pizarro está cheio de vontade de voltar a concorrer à Câmara do Porto, sem grande expectativa de vencer a Rui Moreira, mas sem lhe virar as costas no dia a seguir às eleições. Antes pelo contrário. Também se vê quem aponta ao futuro da cidade e quem não quer ver nessas funções. O eurodeputado socialista e líder do PS/Porto não quis dizer nada, mas acabou por dar todas as pistas para ler o que se passa nos bastidores socialistas.

No programa Vichyssoise, na rádio Observador, Pizarro lembra até que o facto de hoje ser eurodeputado não é impeditivo de assumir uma candidatura, lembrando até o caso de Fernando Gomes em 1989. E fala de José Luís Carneiro, o nome do seu rival político de sempre e candidato a candidato ao Porto, para reconhecer que o atual secretário-geral adjunto do PS é um político com provas dadas. Pormenor: Manuel Pizarro não resistiu em recordar o apoio de Carneiro a António José Seguro nas primárias contra António Costa. Cadastro ou Currículo? “Do ponto de vista político parece-me que é cadastro”, respondeu de imediato.

Nas últimas eleições autárquicas, inspirou-se no “Amar Pelos Dois” do Salvador Sobral para o lema da campanha. Das músicas que conhecemos da Eurovisão, já escolheu alguma para lançar a sua candidatura ao Porto?

Confesso que este ano estive muito distraído do nosso Festival…

Sabíamos que ia fugir à pergunta, por isso temos algumas sugestões para si: a espanhola “Voy a Quedarme”; a da Macedónia do Norte “Here I Stand”; a grega “Last Dance”, ou ainda a da Sérvia “Loco, Loco”. Qual destas escolherá?

Dançar deve-se sempre. Continuar a dançar em vez de Last Dance, talvez seja melhor.

Mais a sério: admite ser candidato à Câmara do Porto?

Esse assunto está em discussão no PS e eu, com as responsabilidades que tenho, não posso usar um programa de rádio, mesmo que isso me pudesse dar jeito, para explicar em público qual a minha posição sobre essa matéria. O que devo dizer é que para o PS não há nenhuma angústia na discussão do nosso candidato para o Porto. Nós nunca desistimos do Porto e estamos a construir com a nossa habitual consistência serena um programa político alternativo.