Em Lisboa, o sonho é a maioria absoluta para Fernando Medina — mas ninguém arrisca se será possível obtê-la, com a “geometria variável” que compõem os sete candidatos à capital. Coimbra, atualmente liderada pelo socialista Manuel Machado, chegou a ser dada como perdida, mas o partido tem dados que lhe dão alguma confiança para acreditar que conseguirá manter a cidade dentro da sua esfera e impedir uma vitória da coligação liderada pelo PSD.

Há várias capitais de distrito em que o PS acredita que está a ganhar força e que podem vir a ser boas as surpresas na noite eleitoral. Em Castelo Branco, o anterior autarca também do PS, Luís Correia, perdeu o mandato por ter assinado dois contratos com uma empresa do pai (foi absolvido no processo criminal) e agora candidata-se como independente, mas os socialistas acreditam que o novo pretendente ao cargo, Leopoldo Rodrigues, tem boas hipóteses de vencer. Também acalentam esperanças em Portalegre, onde se candidata o deputado Luís Testa, e em Viseu, onde João Azevedo (antigo presidente de Mangualde) vai contra o dinossauro social-democrata Fernando Ruas. Estes são os casos em que os socialistas não apostam numa vitória, mas acreditam que podem ter uma boa surpresa no dia das eleições ou, pelo menos, trabalhar o terreno para mais tarde. Já Braga, onde o deputado e dirigente Hugo Pires tenta destronar Ricardo Rio, não é dada como hipótese.

O combate com o PCP e o adeus à “jóia da coroa”

O resto dos combates faz-se, sobretudo, nos terrenos que caem ora para PS, ora para PCP. Se há quatro anos o PS conquistou nove das dez câmaras que os comunistas perderam, desta vez anunciou querer consolidar esse resultado, nomeadamente no distrito de Setúbal. Mas no seio do PS, a ideia que prevalece é que pode haver algumas transferências, mas sem uma derrota clara como a que aconteceu em 2017.