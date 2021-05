Isaiah Berlin, no seu estudo que introduz a edição de O Príncipe agora publicada pela Relógio d’Água, dá exemplo das várias desformalizações modernas do pensamento maquiavélico. É verdade que podemos ver em Maquiavel uma semente do republicanismo e outra do despotismo mais privado de escrúpulos, é também claro que Maquiavel tanto pode ser visto como imoral, no sentido em que não subordina as ações políticas a um quantum minimum de ordem de valores, e também como o recuperador de uma moralidade antiga, romana, em que a glória e a excelência são acima de tudo virtudes cívicas, públicas, e a verdadeiro ordenamento das ações é configurado pelo engrandecimento conseguido para as cidades.

Ao mesmo tempo, porém, é bastante claro que nenhuma destas interpretações consegue ser inteiramente satisfatória. A verdade é que as instruções dadas não se destinam exatamente ao engrandecimento da cidade, mas ao benefício do Príncipe. Nesse sentido, não haverá moral mais individualista, mais contrária ao espírito público, mesmo que esse público não seja entendido como o conjunto dos cidadãos, mas sim como um espírito da cidade, do que aquele que vemos no Príncipe. Também não é exatamente satisfatória a tese de que Maquiavel é o responsável pela descoberta das leis próprias da política. A verdade é que o texto de Maquiavel não tem o nível de abstração suficiente para podermos falar de regras. Este é um texto de exemplos, à maneira do texto de Montesquieu sobre a decadência do Império Romano ou dos Ensaios de Montaigne, e o exemplo está a meio caminho entre a regra e a experiência: admite que é possível encontrar semelhanças entre as situações antigas e as presentes, mas não a ponto de esquecer as suas especificidades, que tornam o exercício político essencialmente interpretativo, não especulativo. Podemos encontrar no passado as causas para as vitórias e para as derrotas, mas não podemos garantir que elas são universais porque a especificidade de cada momento impede que elas se tornem de facto regras.