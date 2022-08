Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O jogo acabou, agora é governar.” Foi assim que o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, tentou pôr um fim à discussão sobre a legitimidade dos resultados das eleições angolanas, que deram a vitória ao partido de João Lourenço com 51% dos votos — mas que são contestadas pelo maior partido da oposição, a UNITA, que obteve 44%.

A tensão ainda se sente na capital, Luanda, onde a UNITA venceu pela primeira vez, mas o resto do país volta lentamente à normalidade. Um sintoma da tendência visível nos resultados, em que a oposição se saiu melhor nas grandes cidades, mas o MPLA manteve o domínio nas zonas rurais. As maiores surpresas foram as províncias de Cabinda e do Zaire, conquistadas pela UNITA, e o facto de o MPLA não ter conseguido manter a maioria qualificada na Assembleia Nacional.

O Observador contactou alguns especialistas na política angolana para analisar estes resultados e todos começaram por fazer a ressalva de que não há ainda certezas sobre a credibilidade destes resultados. Justin Pearce, académico de Cambridge, foi o mais taxativo: “Há alegações plausíveis de fraude e, até que estas sejam investigadas e apuradas, não podemos aceitar estes resultados como credíveis.”

