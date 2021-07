Uma iniciativa

Empresas líderes de mercado em Portugal sentem já que a pandemia levou os cidadãos a alterarem os hábitos de consumo e a forma como se relacionam com as marcas, pelo que estas têm de alterar estratégias nos próximos meses e anos para irem ao encontro das expectativas do mercado. Será necessário que, além do paradigma da experiência diferenciada no atendimento e na fruição dos bens e serviços — conceito conhecido como “customer experience”, ou experiência do cliente —, olhem de maneira ágil e quase em tempo real para o funcionamento interno e para a reação dos consumidores. E este conceito é novo: chama-se “business of experience”, ou “negócio da experiência”.

Foram estas as principais conclusões da conferência The Business of Experience, organizada na quinta-feira pelo Observador e pela consultora Accenture Interactive e transmitida em direto nas plataformas online do jornal. Representantes da EDP, Caixa Geral de Depósitos, Sonae e Accenture Interactive analisaram o momento atual do mercado à luz do conceito “business of experience” e anteciparam o futuro a breve prazo. O debate foi conduzido pela editora da Rádio Observador Carla Jorge de Carvalho.

Francisco Viana (diretor de comunicação e marca da Caixa Geral de Depósitos) explicou que a pandemia fez o banco ganhar mais clientes, com um crescimento superior a 40 pontos percentuais, e levou a que os clientes tenham “trocado dinheiro por cartões”. Referiu que o setor da banca está “em grande transformação” e “tem vindo a recuperar” a reputação e defendeu também a necessidade de diferenciação face aos concorrentes através de duas frentes: “proposta de valor”, ou seja, “aquilo que as empresas dizem que fazem”, e uma “definição clara do propósito”.

“As marcas têm de saber qual é a sua missão e a sua visão, e isso na Caixa está claro, faz parte da nossa cultura”, apontou. E se as empresas dizem uma coisa e a experiência do consumidor é contrária, então “não têm hipóteses”, sentenciou Francisco Viana. A “proposta de valor” já não pode ser unidirecional, da marca para o consumidor, mas sim avaliada a todo o tempo conforme a reação dos consumidores.