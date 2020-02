Enviada especial a Nova Deli, Índia

Esta quinta-feira foi a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa pisou solo indiano, embora esta seja a terceira visita de um Presidente português ao país. Nos últimos três anos e meio as relações estreitaram-se, com alguns encontros (cá e lá) entre António Costa e Narendra Modi. Os dois primeiros-ministros têm “empatia”, diz Marcelo, que aterrou em Nova Deli com vários acordos de cooperação na bagagem para assinar, num momento político delicado no país, onde o nacionalismo hindu está à flor da pele. A presença de 451 anos de Portugal na Índia será por isso atravessada com pés de lã.

Quem se lembra de ver Mário Soares de turbante laranja em cima de um elefante, em 1992, numa longa visita de Estado, tão longa como a que Cavaco Silva faria anos depois, em 2007, tem pouco a esperar da visita de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa iniciará esta sexta-feira à Índia. Não só será curta, como não terá momentos culturais de destaque. Em Deli, no primeiro dia, estão previstas as formalidades oficiais, depois a partida para Mumbai (antiga Bombaim), ainda na sexta-feira, onde Marcelo terá sobretudo contactos com empresários indianos. No sábado parte para Goa, onde termina a visita de Estado, com a assinatura de um contrato entre a Águas de Portugal e o Estado indiano e um momento cultural.

Ao todo, três dias intensos com alguns cuidados, como “não ir a Goa celebrar o passado”. A ideia é “olhar para o futuro e não para o passado”, como se nota em Belém mantendo afastados fantasmas da história colonial que terminou num confronto violento em 1961 (com uma interrupção das relações até 1974) e que deixou algumas pontas soltas até hoje. É o caso do diploma aprovado pelo governo de Goa em 2014, que resultou em que todos os títulos ou propriedades concedidos “pelo antigo governo/regime português” fossem “abolidos”, “permanentemente extintos” e deixassem de ter qualquer “efeito” legal.

Um “irritante” que fica apeado em Lisboa. E outros que são locais

É tema recorrente, cada vez que Portugal visita a Índia, com pressões das famílias portuguesas que se viram expropriadas para que a diplomacia nacional trabalhe a seu favor. Desta vez não houve qualquer contacto antecipado sobre estes casos, segundo soube o Observador junto do advogado de uma destas famílias, Miguel Alvim. A última vez que se falou no assunto foi na legislatura anterior, com a decisão de empurrar o caso para “uma comissão técnica nos ministérios dos Negócios Estrangeiros de cada um dos países. Foi dado este passo mas não houve nenhuma negociação”, explica Miguel Alvim.

Só a família Mascarenhas, representada por Miguel Alvim, tem em Goa o total 1.385 hectares de propriedades, com um valor de mercado que ascenderá aos 300 milhões de euros. E está disponível “para encontrar soluções criativas” para reaver o que considera seu, como firmar um acordo bilateral de cultura em que parte do valor sirva para um programa de financiamento de bolsas. “A família nunca desistiu de ter ações nos tribunais lá. E como Portugal é um país sério, vale a pena levar a sério esta questão e não fingir que ela não existe”.

Mas este não será mesmo um tema que Marcelo vá abordar com as autoridades indianas. Noutras visitas — quando Costa foi em 2016, por exemplo — ainda houve contactos prévios com as famílias, mas desta vez nada. São “irritantes” (recuperando um termo que ficou na diplomacia) que vão manter-se laterais, numa altura em que a Índia vive um momento político delicado com o partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party, de Narendra Modi, no poder.

Modi foi reeleito em maio (com reforço da maioria e da votação de 2014) e tem ficado na história política do país pela promoção da ligação hinduísmo/nacionalismo e da filosofia Hindutva segundo a qual na Índia há um papel especial para a maioria hindu (79,8% da população total, de acordo com os censos de 2011), em detrimento de minorias como os muçulmanos (14,2%), cristãos (2,3%), sikhs (1,72%) e budistas (0,7%), como está detalhado neste especial do Observador:

Mas no início de dezembro de 2019, a ideia conheceu um elemento prático que lançou algumas regiões do nordeste do país em protestos violentos, sobretudo de movimentos estudantis. No Parlamento, a maioria do Bharatiya Janata Party (BJP, o Partido do Povo Indiano liderado por Modi) aprovou um projeto sobre a lei da Nacionalidade (o Citizenship Amendment Bill, de 1955) que está em vigor desde 10 de janeiro e facilita a cidadania indiana para as minorias religiosas que estejam a ser perseguidas no Paquistão, Afeganistão e Bangladesh. Inclui nesta atribuição de nacionalidade indiana os hindus, budistas, jainistas, sikhs, cristãos e parsis. Todos eles perseguidos nos países vizinhos. Mas exclui os muçulmanos oriundos dos mesmos países, o que está a ser visto como uma discriminação com base na religião, nomeadamente da minoria muçulmana na Índia. Isto embora o Governo de Modi argumente que isso só acontece porque os muçulmanos não são alvo de perseguição nos três países referidos.

A situação desencadeou algumas manifestações violentas, tanto que, em várias partes do país, as autoridades “cortaram o acesso à internet e comunicações móveis, bem como estradas e outros meios de transporte”, segundo informa a diplomacia portuguesa. E desencadeou também críticas na imprensa internacional, com a The Economist a fazer uma capa que incomodou as cúpulas do poder na Índia. “Intolerant India” [Índia intolerante], escreveu a publicação britânica na capa da edição do final de janeiro para publicitar um artigo que mostra “como Modi está a pôr em perigo a maior democracia do mundo”. A reação não se fez esperar, nas páginas da imprensa indiana começaram a sair artigos de opinião a defender o país, como este do antigo responsável pelos Negócios Estrangeiro do país, Kanwal Sibal.