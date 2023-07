Nova semana, nova ronda de reuniões entre Marcelo Rebelo de Sousa e delegações partidárias. Depois de ter aproveitado as audiências de sexta-feira, 14 de julho, com os partidos mais à esquerda para voltar a sugerir à porta fechada que espera uma remodelação governamental para relançar o que falta da legislatura, o Presidente da República conversou esta segunda-feira com os partidos mais à direita (mais o PS) para deixar outros sinais: aos olhos de Belém, António Costa estará já em fim de ciclo e urge começar a preparar uma alternativa sólida aos socialistas.

De acordo com fontes ouvidas pelo Observador, Marcelo terá chegado a comentar que vê em António Costa alguns sinais de cansaço, não só pelos anos de governação, como pelo acumular de anos em funções executivas, nomeadamente na Câmara de Lisboa, onde foi presidente. Ainda assim, o Chefe de Estado está convicto de que António Costa cumprirá o mandato de primeiro-ministro até ao fim e que não sairá para um cargo europeu — cenário que, apesar de todas as garantias de Costa, continua a ser considerado nas contas de Marcelo.

Em boa verdade, o Presidente da República terá confessado aos partidos que não consegue antecipar o próximo movimento do primeiro-ministro, nem tão pouco fazer uma leitura daquilo que Costa verdadeiramente quer. A regra, no entanto, mantém-se inalterada: se o socialista partir para a Europa — cenário que Marcelo desvaloriza sem descartar por completo — haverá eleições antecipadas, aviso que foi feito desde o primeiro dia de tomada de posse deste Governo.

