O ex-ministro da Agricultura do PS é atualmente o presidente da comissão parlamentar de Assuntos Europeus na Assembleia da República. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter aproveitado a presença no Peso da Régua para uma analogia agrícola sobre “ramos mortos que atingem a árvore toda”, Luís Capoulas Santos frisou as vantagens da poda “para uma melhoria da planta”.

É que para o antigo ministro, que tutelou a agricultura nos anos da “geringonça”, a poda de ramos mortos “quando bem conduzida só contribui para o revigoramento da planta e para a melhoria da produção”. Ainda assim, também salienta Capoulas Santos, que “os agricultores têm de estar atentos à época e à melhor técnica porque uma má poda é desastrosa”. Ou seja: este pode não ser este o momento ideal para cortar os “ramos mortos”, mas há vantagens em cortá-los.

Embora diga “desconhecer as qualidades de agricultor do primeiro-ministro”, Luís Capoulas Santos diz que António Costa, “na política tem revelado ser bastante sagaz” e que, por isso, “se em vez de primeiro-ministro fosse agricultor manteria essa mesma sagacidade”, conseguindo assim escolher o melhor timing e a melhor técnica para cortar os ramos mortos. Leia-se: remodelar o Governo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.