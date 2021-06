Amigo de António Costa

A um dia de António Costa também chegar à ilha da Madeira para as comemorações do 10 de Junho, Marcelo também foi amigo do Governo do PS. Colocou-se ao lado de António Costa e contra Rui Rio na questão da nomeação de Pedro Adão e Silva para comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Marcelo explicou que não foi ele a fazer a escolha (ele apenas escolheu Ramalho Eanes para presidir no geral às comemorações), mas assina por baixo a escolha: “Foi com o meu aval“.

O Presidente da República vê Pedro Adão e Silva como “um politólogo atento à realidade contemporânea do país” e uma escolha “muito consensual“. Admite que Pedro Adão e Silva é “mais consensual no centro-esquerda do que à direita”, mas disse não ver razão para que o comentador seja “questionado” quer “em termos de competência, de qualificação ou de conhecimento da realidade portuguesa”.

O Presidente da República desvalorizou a polémica dizendo que “democracia significa que não há duas opiniões iguais sobre ninguém” e reiterou que não vê qualquer “razão substancial para não exercer essa função”. Mesmo admitindo que Adão e Silva ainda é jovem, o Chefe de Estado recordou, por exemplo, que há militares de Abril noutra estrutura, o que garantirá alguma representatividade na preparação das cerimónias. Apesar de questionado sobre o assunto, Marcelo passou por cima da questão sobre as vantagens que Pedro Adão e Silva terá no cargo que vai ocupar.