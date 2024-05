Marcelo ouviu palestra do "apaixonado" Costa sobre Europa e voltou a lançá-lo para Bruxelas

O “esforço gigantesco” do alargamento, explicado pelo “otimista” Costa

A intervenção de Costa que deixara Marcelo tão entusiasmado não se tratara exatamente de um relato dos anos vividos (também) como protagonista europeu, mas houve várias referências a dossiês que tratou a nível nacional e externo — e a posições que tomou e teve de explicar enquanto primeiro-ministro, como a que assume relativamente ao alargamento da UE e à entrada da Ucrânia, que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Pires de Lima elogiaram agora. Isto apesar de no passado o primeiro-ministro e o Presidente da República já terem falado, pelo menos, em tons diferentes sobre o assunto (Costa com mais cautela, Marcelo com mais entusiasmo).

Na questão do alargamento, Costa defendeu, como fez várias vezes enquanto primeiro-ministro — até se tornar evidente que a União Europeia se mostraria favorável à entrada da Ucrânia — que a questão é mais complexa do que parece, citando vários fatores que têm de ser pesados. Por um lado, argumentou, porque está em causa um alargamento diferente dos anteriores: se esses existiram para consolidar transições democráticas e o fim do império soviético, neste caso o objetivo é “conter a ameaça soviética”. E é preciso que a Europa assegure que consegue “acolher com sucesso aqueles que buscam a integração”.

Isso significará também, frisou, que existirá uma “nova deslocação do centro de gravidade”, geográfico e político, da Europa para leste, e que a Ucrânia passará a ser o quinto maior país da UE em população e o maior em território, além da concorrência que passará a constituir o eixo Varsóvia-Kiev. A isto, prosseguiu, acresce a necessidade de “rediscutir tudo” — o aumento de transferências dos países e de novos recursos próprios ou a realocação de alguns fundos — e algumas boas notícias, como o aumento da autonomia alimentar que a Ucrânia traria à UE.

Tudo junto será um “esforço gigantesco”, antecipou Costa, e implicará um “concurso de ideias com muita imaginação” para quem tiver de desenhar os novos quadros financeiros de uma Europa mais alargada. E, aproveitando um trocadilho de Pires de Lima sobre a vitória do “otimismo da vontade” contra o “pessimismo da razão” — sendo conhecido pelo seu otimismo ficou “particularmente satisfeito” por ler essa parte do livro, gracejou — deixou mais um recado sobre “o papel de Portugal” neste quadro europeu e mundial: o alargamento tornará “mais necessário do que nunca” que a Europa modernize as suas instituições, avisou. Como pano de fundo, outro alerta: a derrota militar da Rússia será “difícil mas essencial” para a segurança futura da Europa.

A palestra europeia de Costa passou ainda por duas outras vertentes da “tripla questão” que o continente enfrenta neste momento, defendeu: por um lado, é preciso “enfrentar novas tensões” e perceber como é que o continente consegue, enquanto mantém as suas políticas tradicionais e faz frente a novos desafios como a transição digital e energética, recursos para desenvolver uma política comum de defesa. Por outro, é preciso encontrar um modelo de relação com os EUA “independente das mudanças políticas” sem que exista uma relação de “dependência total” dos norte-americanos em matéria de Defesa.

Costa tocou ainda no tema dos desafios que a Covid-19, primeiro, e a guerra na Ucrânia, depois, trouxeram à forma como a Europa olha para o modelo da globalização, surpreendida pela sua dependência das importações em áreas concretas vitais — dos princípios ativos das vacinas aos componentes dos fertilizantes. Por isso, defendeu, a UE não se pode fechar sobre si própria, mas precisa também de lançar infraestruturas que estejam sob o seu controlo e fazer um “esforço de reindustrialização”.

Coube a Pires de Lima, autor do livro “O Ano zero da Europa”, atribuir a Costa o “mérito” de ter, enquanto primeiro-ministro, “sido protagonista destes debates todos, líder que antecipou alguns deles e se bateu por ângulos até mais criativas, com as dificuldades que isso tem” em contexto europeu. E justificar as reservas que Costa foi mostrando ter quanto ao alargamento da UE — “não era contra, nunca se tratou disso, mas o debate é mais enriquecido assim”. Dentro da sala, as opiniões ao percurso europeu de Costa — anterior e eventualmente futuro — eram claramente favoráveis. Mas fora dela o processo da Operação Influencer continua, e pode ser um obstáculo determinante para essas ambições. A discussão sobre os cargos de topo europeus começará após as eleições europeias, e o relógio está a contar.