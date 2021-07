Chegou a ser chefe de gabinete num Governo e número dois de António Costa na câmara de Lisboa, mas foi-se afastando nos últimos anos do atual primeiro-ministro. Apesar disso, Marcos Perestrello ainda foi secretário de Estado da Defesa no primeiro Governo de Costa, manteve-se no órgão de cúpula do partido (o Secretariado Nacional) e preside à comissão de Defesa. Em entrevista no programa Vichyssoise, defende Cabrita no caso do acidente na A6 e diz que uma remodelação, a existir, só pode estar na cabeça de uma pessoa: António Costa.

Marcos Perestrello disse ainda que “não é desejável” que existam tensões como a que existiu há algumas semanas entre a sua líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, e o ministro Pedro Nuno Santos, a propósito do conflito Governo-Ryanair. Diz que ainda não é altura de discutir a sucessão no PS, pois só quando António Costa anunciar a saída é que a questão se coloca: “Aí é que vamos saber quem está”.

Marcos Perestrello, que foi um dos que no início não se entusiasmou com a gerigonça, diz que o Bloco de Esquerda “não tem, não tinha e não continua a não ter provas dadas no campo do compromisso político”. É, por isso, “um parceiro menos confiável” que o PCP. Ainda assim, no Orçamento do Estado, o deputado do PS defende que o partido deve continuar a tentar negociar com o PCP e com o BE, mas, ao mesmo tempo, não deixar de tentar compromissos com o PSD.

[Oiça aqui o programa Vichyssoise na íntegra:]

Há uma grande pressão pública sobre Eduardo Cabrita. O ministro devia demitir-se, como pede a oposição, ou isso seria uma irresponsabilidade neste momento?

O ministro Eduardo Cabrita, como qualquer ministro da Administração Interna tem uma tarefa bastante complexa e difícil. Não há memória de um ministro da Administração Interna que não tenha passado por dificuldades porque, no fundo, é naquela área de governação que se concentram os problemas mais visíveis do dia a dia da nossa sociedade. É àquela área de governação que se pedem as respostas. O ministro Eduardo Cabrita teve o infortúnio de lhe ter acontecido uma tragédia terrível, sobretudo para a pessoa que morreu no acidente de viação, mas também para ele que ia dentro do carro. Isso com certeza é muito traumatizante para qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade. Compreendo a pressão mediática para se perceber como é que as coisas aconteceram e porquê. Já tenho uma certa dificuldade em aceitar o aproveitamento político feito sobretudo pelo CDS, mas também agora pelo PSD em particular por Rui Rio, de uma tragédia desta dimensão que envolveu a perda de uma vida, de um homem na plenitude da sua juventude, da sua força, responsável por uma família, com mulher, filhos, uma tragédia em todos os planos. O aproveitamento político de uma tragédia dessa dimensão devia causar algum cuidado a quem o promove. Neste caso foi sobretudo o CDS e o PSD.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este pedido de demissão não surge só à boleia deste caso. Pela boca do CDS, por exemplo, já tinha surgido noutras situações como a final da Liga dos Campeões ou na questão do SEF.

Vivemos num país onde os partidos da oposição o que sabem fazer é pedir a demissão de ministros. Com exceção, talvez, do PCP, que é o partido mais cuidadoso nessa matéria. Perante qualquer problema aquilo que aparece é um pedido de demissão e isso tem sido muito amplificado com a nova liderança do CDS e que decorre sobretudo das necessidades de afirmação dessa liderança. Aquilo a que os partidos da oposição gostam de se dedicar, particularmente este, é que perante qualquer problema o ministro tem que se demitir.