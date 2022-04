Margaret Atwood. Da economia doméstica à logística militar, a incontornável questão feminina

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Margaret Atwood surgiu da porta lateral do Jardim de Inverno e atravessou a sala cheia agora batizada de Bernardo Sassetti toda vestida de preto. Envergava um largo xaile vermelho, com uns pequenos motivos pretos, que fazia lembrar um manto de cravos vermelhos que tinha sobre os ombros. Foi precisamente por causa da memória, enquanto pilar da democracia, que a conversa que manteve durante uma hora com o escritor argentino e diretor do Espaço Atlântida – Centro de Estudos de História da Leitura/EGEAC, Alberto Manguel, foi tão relevante.

Começou por ser importante lembrar que nem sempre as mulheres escolheram a profissão que queriam ter. A memória, em Atwood, tem sempre subjacente o feminismo e o questionamento do papel que foi sendo dado às mulheres pela sociedade. Depois de uma introdução por parte de Manguel em que referiu que “tiranos como Putin não podem fazer o seu caminho para sempre”, e após apresentar Atwood como “um espírito livre”, a escritora nascida em Otava explicou que – filha de um entomologista – viveu durante anos em casas no meio de florestas, onde não havia eletricidade, água canalizada ou sequer escola. Mas havia livros, muitos livros, “de todos géneros”. Aprendeu a ler, a mãe dava-lhe manuais com as letras do alfabeto para desenhar e decorar.

Aos 12 foi pela primeira vez à escola, mas aos sete já tinha escrito uma história sobre formigas, não fosse o pai um cientista que estudava insetos. Iniciou-se na poesia, mas isso aconteceu apenas na adolescência, esclareceu. Nesse hiato, que designou por “período negro”, dedicou-se à pintura. “Nessa altura ia ser muitas coisas. Ia ser cientista, ia ser economista doméstica”, contou, até que foi interrompida por Alberto Manguel para que explicasse que profissão era esta última, que não seria familiar aos portugueses. “Havia cinco coisas que as raparigas podiam ser, descritas num manual escolar chamado Guia”, explicou Atwood – e reside também aqui a importância da memória, principalmente para que quem não passou pela experiência não considere o privilégio em que vive hoje um dado para sempre garantido. “Se fosses rapaz, em 1951, podias ser médico, advogado, contabilista, engenheiro. Se fosses uma rapariga podias ser: professora numa escola pública, secretária, enfermeira, hospedeira de bordo ou economista doméstica.” Ser economista do lar, continuou a explicar, era mover-se por áreas como a nutrição ou o têxtil. Atwood não queria ser nada destas coisas mas escolheu a economia doméstica. Disse que, apesar disso, nunca aprendeu a dactilografar. Ainda hoje escreve com quatro dedos e a olhar para o teclado.