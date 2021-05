E quando é que acha que isso pode acontecer?

Dedos cruzados, talvez algures este ano. Porém, nada é adquirido no que toca a impostos, como toda a gente sabe.

Mas estamos a falar de um futuro no curto prazo, então.

É num período curto, mas estamos a trabalhar nisto há muito, muito tempo.

Numa Web Summit passada disse algo que me ficou na memória. Pediu ao Facebook mais ação em vez de palavras. Sente que conseguiu isso?

De facto, temos visto algumas mudanças. Infelizmente, não são mudanças que signifiquem que já não temos trabalho a fazer na aplicação do direito da concorrência. Mas temos tido uma grande cooperação com as plataformas durante a Covid-19, para garantir que as pessoas vejam factos verdadeiros e informação verdadeira, em primeiro lugar, se estiverem a procurar informação sobre a Covid-19. E acho que isso é uma coisa boa. E também o trabalho [que têm feito] para retirar algumas das coisas mais ultrajantes. Estou a falar de coisas horríveis, horríveis que aparecem por lá, como decapitações, e incitamento ao terror, esse tipo de coisas. Por isso, estão a fazer alguma coisa. A Apple está a trabalhar agora no que toca à privacidade, perguntando ao utilizador se deixa que certa app o rastreie mesmo quando não a está a utilizar. Penso que há coisas interessantes. Mas para garantir que é uma regra geral para todos, penso que a regulação é importante.

E uma das coisas que mudaram, que foi completamente nova, foi todas as redes sociais terem banido Donald Trump. O que é que pensa sobre isto? Devem as empresas ter este poder e tomar este tipo de decisões?

Na verdade, tendo a compreender porque é que o fizeram. Como sabe, como em qualquer outro serviço, eles têm termos e condições. Por isso, de acordo com esse argumento, compreendo que há uma altura… [em que é preciso tomar uma decisão]. Até porque agora estamos a pedir-lhes para que obedeçam a nova legislação. É preciso que se perceba que podem fazer isso [banir] se o utilizador fizer algo que seria ilegal no mundo offline, como partilhar imagens de abuso de crianças ou receitas para bombas, coisas horríveis, Mas quando se chega a áreas mais difíceis como o discurso de ódio… Em alguns países o discurso de ódio é ilegal. Se um post for retirado, [estas empresas] têm de contar às pessoas e elas têm de ser capazes de se queixar sobre isso, para ficarmos, então, com uma espécie de sistema de mecanismo de queixas transparente, que proteja a liberdade de expressão. Porque, nas áreas cinzentas, há coisas que eu consideraria como sendo danosas e profundamente ofensivas, mas que podem ser legais. Penso que é importante que eles [as empresas] criem [regras], mas que as criem dentro de uma estrutura em que exista transparência de procedimentos para proteger a liberdade de expressão.

A segunda coisa que lhes estamos a pedir [às tecnológicas] é que façam uma espécie de análise de risco sobre como é que os seus serviços funcionam. Para garantir que, caso os repensem, estes sistemas podem implicar um risco para a democracia. E que possam, então, implementar coisas para lidar com esses riscos. As plataformas, as redes sociais, tudo isso, são muito úteis em inúmeras circunstâncias, mas apenas se não enfraquecerem as democracias.

Mas está confiante o suficiente de que estas plataformas vão ser recetivas a todo este processo de transparência e capazes de responder às medidas que a União Europeia pode pôr em vigor?

A Europa é um mercado muito interessante. É um bom sítio para se estar se se quiser fazer negócios e acho que há uma regra geral. Se o Parlamento Europeu e o Conselho decidirem, juntos, nestas duas propostas de legislação [Digital Services Act e a Digital Market Act], é claro que dou como garantido que estes negócios as vão adotar.

Uma das suas grandes missões é mudar a forma como as grandes tecnológicas operam. Está a lançar a Digital Services Act e a Digital Market Act. Está confiante de que estas duas propostas vão servir os seus objetivos e que as empresas tecnológicas não vão encontrar buracos legais para as evitar?

Bom, acho que o mundo seria um lugar melhor se toda a criatividade fosse posta ao serviço da produção de algo que seguisse a lei e servisse bem a democracia. Mas, infelizmente, a criatividade também serve para encontrar buracos legais e fazer coisas que, na verdade., não são legais. Não acho que vamos ficar sem trabalho, ainda acho que há necessidade de aplicarmos uma lei da concorrência vigilante. Mas também acho que as coisas vão ser melhores, vai ser mais fácil para as empresas mais pequenas apresentarem os seus produtos a potenciais clientes. E, se for esse o caso, então também é mais fácil encontrar financiamento para os seus processos de inovação. Porque a alternativa é a que não se vai querer encontrar inovação se esses produtos inovadores nunca tiverem oportunidade de chegar aos consumidores.

Está a lançar uma regulamentação para a inteligência artificial, que é pioneira, tal como foi o RGPD, mas já há algumas críticas em relação à recolha de dados biométricos e eventual vigilância pública. Não seria mais fácil excluir todas as exceções? As pessoas podem sentir receio em relação a um eventual abuso destas mesmas exceções. Corremos o risco de cair numa espécie de sociedade Big Brother?

Isso é exatamente o que queremos evitar. Por uma matéria de princípio, não é permitido usar dados biométricos remotamente para identificar todos aqueles que passem numa praça pública ou que vão a um espaço público. Porque este não é o tipo de sociedade onde queremos viver. Mas queremos criar algumas exceções se um juiz disser: “Ok, tudo bem, precisas mesmo de encontrar este terrorista ou esta criança que está desaparecida”. Então, podes usar esta tecnologia durante um certo período de tempo e acho que isso é justificado. Também acho que, pelo menos para mim, enquanto cidadã, isto é um bom equilíbrio. Por uma matéria de princípio não estou a ser identificada quando estou a andar pela cidade, mas se alguma coisa muito, muito séria acontecer, então, as nossas forças policiais têm ferramentas [que podem usar].