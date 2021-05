De volta à Wikipédia: “Ficou conhecida do grande público em 2008 quando participou como atriz na telenovela “Podia Acabar o Mundo”, da SIC. Sendo que em 2011 estreou-se como apresentadora no programa “Curto Circuito”, na SIC Radical”. Sempre quis trabalhar em televisão?

Sim, desde sempre. E esse 2008 é de alguém que não estava muito atento. Ou melhor, essa foi a grande estreia, mas a minha primeira vez em televisão é em 2005, curiosamente na TVI, num episódio do “Inspetor Max”. Seguiram-se largos meses de figuração nas novelas de TVI. Desde muito pequenina que sabia que queria contar histórias, só não sabia muito bem como. Começou por ser através das vozes dos desenhos animados — que quando percebi que havia pessoas por trás dos bonecos fiquei fascinada. O interesse pelo entretenimento vem pelo programa “Caça ao Tesouro” com a Catarina Furtado, que juntava ali uma série de coisas que me fascinavam — o helicóptero, o tesouro, as pistas, a própria Catarina. Depois a ficção, porque criar uma personagem na minha cabeça era uma coisa que devia ser muito divertido, viver a vida de outra pessoa. Sempre soube que queria contar histórias e que possivelmente as queria contar no cinema ou na televisão. Graças a Deus, foi um sonho que se concretizou.

A porta de entrada foi a representação, não o que faz hoje.

Esse sempre foi o sonho: ser atriz. A apresentação surge completamente por acaso. Houve ali um período em que estava sem trabalho, entre uma novela e outra, e vi o anúncio do casting do Curto Circuito. Pensei: “Não tenho nada para fazer durante estes meses, vou tentar, só para ver se tenho jeito”. Fui passando, passando, passando e acabei por ganhar. E puff, nasceu uma apresentadora. Depois, apaixonei-me. Durante o processo de casting, percebi que havia outra forma de contar histórias e que não tinha de ser a protagonista, podia ser apenas quem dá o suporte à história de outra pessoa, o que tem uma magia muito própria.

A representação ficou para trás?

Desde então, não passou um ano que não tenha feito qualquer coisa como atriz, seja um filme, uma participação num episódio de uma novela. Faço sempre qualquer coisa para ir matando o bichinho. Gostava de lá voltar com mais intensidade, mas acho que não será para já. Agora a cabeça está noutro sítio.

Uma curiosidade: como é que foi essa altura das figurações?

Ai é muito engraçado. Fui figurante da série de verão dos “Morangos com Açúcar” — fiz variadíssimos castings, nunca fiquei com nenhuma personagem –, na temporada na Cláudia Vieira, do Pedro Teixeira, da Rita Pereira, dos D’ZRT. Eles eram as estrelas e eu era a miúda que estava lá atrás a fingir que lia um livro. Lembro-me de sentir uma vontade enorme de levantar a mão e dizer: “Eu também sei fazer”. Nessa altura já tinha concluído o Conservatório. Mas acho que me fez muito bem começar observar os outros. Isso trouxe-me uma perspetiva de 360 graus do que é uma produção, coisa que depois também quis transpor para o entretenimento e para o day time, onde também comecei pela produção para ficar a conhecer a máquina por dentro. Isso traz-me outra bagagem e talvez outra legitimidade quando dou uma opinião.

Já estive em vários sítios, já vivi vários papéis dentro da máquina. Quando peço alguma coisa a alguém da equipa, sei o que estou a pedir, o que envolve e sei que se calhar o pedido vai ser muito chato, porque também já mo pediram a mim. Quando alguém sai para reportagem, sei o que custa ir fazer aqueles quilómetros todos para depois ter uma peça com dois ou três minutos, no máximo. Portanto, consigo pôr-me na pele dessas pessoas porque já o fiz também. Isso dá-me uma empatia, já estive no lugar deles.

Olha para esses tempos com satisfação ou lamenta que tenha sido um caminho tão longo?

Não lamento absolutamente nada. Foram caminhos que se foram abrindo. Estava à espera de sair do Conservatório, de me darem uma protagonista e de, de repente, ser uma estrela. Não é assim que acontece, ou acontece a muito poucas pessoas. Hoje em dia dou muito valor ao facto dessas autoestradas não se terem aberto para mim. Tive de fazer umas estradas nacionais para lá chegar, mas isso permitiu-me ver outras paisagens, absorver outras coisas e aprender com outras pessoas. Depois, chegar ao lugar de destaque ou ao primeiro plano com essa bagagem dá muito mais segurança. Prefiro assim.