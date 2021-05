Quando lhe perguntavam quais eram as suas origens, Maria João Abreu costumava dizer que na família é tudo gente humilde: os pais, ele de Braga e ela de Torres Novas, vieram cedo para Lisboa, para trabalhar, e tiveram uma vida dura; os avós eram essencialmente do campo. Mas se a atriz quisesse recuar a fundo no tempo e na árvore genealógica, a conversa era outra: em 2013, quando participou no programa da RTP “Quem é Que Tu Pensas Que És?”, descobriu que era descendente de D. Pedro I e Inês de Castro. O achado deixou-a surpreendida e em lágrimas. Mais tarde, à revista Sábado, comentaria o seguinte: “Quando, durante as gravações, visitei o Mosteiro [de Alcobaça] e vim a saber que descendo daquelas duas criaturas, entrei em catarse logo ali. Foi a cereja no topo do bolo!”.

Independentemente das origens, foi o caminho que percorreu que fez dela uma atriz acarinhada pelo público. Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, quase duas semanas depois de se ter sentido mal durante as gravações da novela em que participava, “A Serra”, no passado dia 30 de abril — entre os sinais de mal-estar estavam falhas de raciocínio. Foi internada de urgência depois da rotura de um aneurisma cerebral, primeiro no Amadora-Sintra e depois no Garcia de Orta. Terá sido submetida a duas operações. Tinha 57 anos.

A infância pobre e a descoberta dos palcos

A carreira de quase 40 anos, dividida entre teatro, cinema e televisão, começou com o musical “Annie” de Thomas Meehan, em 1983, mas podia não ter descolado de todo. Maria João Abreu tinha 19 anos e, até um amigo a inscrever nessa audição, queria ser engenheira agrónoma — chegou a ingressar numa escola agrícola no 10.º ano. O facto de conseguir o papel após o casting fê-la mudar de ideias e seguir o caminho da representação.

O gosto pela agricultura era fácil de compreender, estava enraizado na família, sobretudo aquando das visitas à casa da avó materna. Maria João sempre trabalhou muito, mesmo em nova, e recorda-se da avó a puxar pelo seu sentido de responsabilidade: “Às vezes saía da cama, ia tomar o pequeno-almoço e a minha avó dizia: ‘Já o ganhaste?'”. A preocupação com o dinheiro era real: a atriz recordou ao programa Alta Definição como, a certa altura, andava por casa a abrir e a fechar gavetas à procura de tostões para comprar um quilo de arroz para o jantar. A mãe trabalhava muito, o que a fez crescer depressa — talvez fosse por isso que dizia que a filha não sabia brincar.