A eurodeputada socialista é a atual líder da delegação do PS no Parlamento Europeu e, mesmo sendo juíza “em causa própria”, acredita que “o bom trabalho desenvolvido pelos deputados merece um bom resultado, que é a vitória do PS” nas próximas eleições europeias, ainda que não adiante se continua ou não como candidata.

Maria Manuel Leitão Marques — numa emissão especial do Sofá do Parlamento (Europeu) — deixa elogios a António Costa, com saudades do tempo em que integrou o Governo como secretária de Estado e ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e garante que o primeiro-ministro tem “alta cotação” na Europa, até mesmo fora do grupo dos Socialistas e Democratas (S&D). Ainda assim, diz que a vontade de Costa tem sido a de ficar como líder do Governo em Portugal.

Também sem apostas quanto ao futuro do PS, diz que a continuidade de António Costa para lá de 2026 “não é impossível” e não comenta os eventuais sucessores como Pedro Nuno Santos. Sobre a falta de estabilidade do Governo aponta a existência de “maior experiência política” no primeiro executivo de Costa como uma situação que “foi uma vantagem” para garantir os quatro anos e haver menos casos e demissões.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.