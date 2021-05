A novidade sobre a nova vacina que chegou este mês deixou Maria Manuel Mota “super feliz”: diretora do Instituto de Medicina Molecular (IMM) há sete anos, dedica-se há 25 ao estudo da malária. É graças a ela que se sabe como o parasita desta doença se instala no fígado para se reproduzir e é também graças a ela que se sabe que o parasita deteta o estado de saúde do hospedeiro para saber quão agressivo deve ser. Mas como tudo na vida, a infecciologista, racional por natureza, está cautelosa: a vacina com 70% de eficácia para a malária é uma boa notícia, mas o problema não fica resolvido.

Foi essa racionalidade que a moveu ao longo da pandemia e que lhe permitiu evitar pânicos. Era isso que queria transmitir quando, numa entrevista no ano passado, descreveu o SARS-CoV-2 como “relativamente bonzinho”. Admite que agora escolheria outras palavras: os vírus não são bons nem maus, mas o medo que dominava os portugueses naquela época também não era saudável, considerava ela, daí a frase. Mas não tem pudor em dar um passo atrás: os erros não são para relativizar só porque se tem uma desculpa, defende.

Em entrevista ao Observador por ocasião da conferência digital “Saúde: Construir o Futuro” do Conselho da Diáspora Portuguesa, Maria Manuel Mota faz um balanço ao modo como a Covid-19 mudou a investigação (e como vai continuar a mudar no futuro), reflete sobre o papel da mulher na ciência e, feminista como é, defende o acesso igualitário à educação como uma arma para destruir os estereótipos — os que existem na cabeça dos homens, mas na cabeça das mulheres também.

Já está farta de falar sobre Covid-19?

Trabalho há 25 anos na malária e não estou farta. Como hei de dizer? Ainda prefiro falar sobre malária do que sobre a Covid-19. As pessoas que não me levem a mal: a verdade é que a malária, ao longo destes milhares de anos que infeta o ser humano, obviamente já infetou muito mais gente que a Covid-19. Portanto, ainda é um assunto muito pertinente. Claro que a Covid-9 tomou conta de um instituto de investigação como o IMM, maas mesmo assim costumo dizer às pessoas: “Atenção, não se esqueçam do vosso amor antes da Covid-19”. Mesmo a estes imunologistas, virologistas que se dedicaram muito à Covid-19 — hoje em dia há sites para tudo, estou em chats e em grupos de WhatsApp com investigadores, todos os dias há um artigo novo. Sou muito mais observadora porque não é a minha área, mas interesso-me e acabo também por me envolver, mas aos que estão muito mais envolvidos estou sempre a lembrar-lhes: “Não se esqueçam que existe vida para além da Covid-19, vocês tinham um amor antes da Covid-19 e convém continuarem a pensar nele”.

O conhecimento não pode sofrer noutras áreas porque surgiu a Covid-19. Vai sempre sofrer porque só temos 100% da nossa energia, seja ela muita ou pouca, e se dedicarmos parte dessa energia numa área, a outra acaba por sofrer. Mas é muito importante os cientistas diversificarem o conhecimento e cada cientista manter o seu interesse. Obviamente que alguns vão saltar para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, mas é muito importante voltarem. Ainda ontem uma das minhas alunas apresentou o trabalho dela — ela está a terminar o doutoramento — e para mim foi um orgulho ouvi-la. Fez o meu dia, em vez de andar em reuniões de testagem. Sem dúvida que estamos todos um bocadinho fartos.

Em que medida é que Covid-19 prejudicou a investigação noutras áreas?

Tirou-nos espaço mental. Houve dois meses de paragem e os alunos de doutoramento ficaram muito preocupados com isso — dois meses faz muita diferença, porque não são só dois meses. Pessoas que trabalham com modelos animais, esses modelos tiveram de ser descontinuados, para os animais não serem sacrificados para nada. Quando se recomeça em maio e junho, demora todo o ciclo de vida de um animal, que tem 21 dias de gestação, tem de crescer até à idade adulta… Foram quatro ou cinco meses ali parados.

Depois, a ciência desenvolve-se ao conversarmos uns com os outros. As ideias brotam assim. Nós temos um espaço maravilhoso, onde creio que grande parte das ideias desenvolvidas no IMM surgem, que é a cafetaria. As pessoas chegam lá para comer e têm um espaço interior e um terraço bastante razoável onde se encontram — pessoas que nem esperamos encontrar, porque nos cruzamos com gente de outras equipas. Às vezes é nessas conversas que a pessoa pensa: “Por acaso, estás a dar-me uma ideia de como fazer as coisas”. Isso desapareceu e desapareceu até hoje. Agora temos apenas uma cafetaria minúscula que vende take away e com regras muito claras sobre onde é que se pode comer. Acabaram as conversas.