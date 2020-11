Quando se escreve sobre mundos mágicos, tudo é possível. Poderá parecer que o escritor, não sujeito às normas da realidade, tem ainda mais liberdade. Parece-me, contudo, que quando se cria um universo e as suas regras é ainda mais importante que a lógica não tenha falhas. O género fantástico é mais exigente com a coerência?

Totalmente. A verosimilhança é mais importante no fantástico do que no realismo. Quando criamos certas regras, elas são limitantes. Não se pode fazer qualquer coisa. Se decido, por exemplo, que um personagem como Juan comunica com os deuses de determinada maneira, tem de ser sempre dessa maneira. Não posso mudá-la: seria como propor ao leitor um sonho e despertá-lo de repente. É preciso ser muito coerente. Basta um desvio das regras para destruir a verosimilhança da história.

Juan, o médium, comunica com seres ocultos em rituais esotéricos. No momento a seguir, é observado pelo cardiologista porque sofre de uma malformação cardíaca congénita; tem de ficar internado e receber oxigénio. Não é estranho que um semideus precise de ir ao médico?

Não. É como o Frankenstein, um ser feito com partes de mortos que precisa da ciência para viver. Não consegue sobreviver só com magia. Além disso, durante muito tempo a ciência e a magia eram a mesma coisa. Na vida quotidiana as duas coisas não são incompatíveis; passa-se o mesmo na ficção. As pessoas precisam da sensação de comunidade que advém, por exemplo, da oração. Já temos isso tão incorporado que nos esquecemos que é uma espécie de relação com a divindade que não tem nada de realista, e que, em geral, não há respostas. É falar para o vazio. Mas consola, ajuda.

A leitura pode causar medo físico?

Senti medo físico bastante tarde, quando, aos onze ou doze anos, li um livro de Stephen King chamado Samitério de Animais. Ofereceram-mo no Natal, comecei a lê-lo nesse dia e recordo o momento em que uma cena, de tão espantosa, me causou tanto medo que atirei o livro como se afastasse um bicho venenoso. Foi a primeira vez que a literatura me causou essa sensação. A música e o cinema fazem isso — escutamos uma canção alegre e ficamos alegres, um filme triste faz-nos chorar –, mas nunca me tinha acontecido com a literatura. E esse momento de pânico, de repugnância, foi determinante para a decisão de me tornar escritora. Queria conseguir fazer aquilo com as palavras.