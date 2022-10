Mariana Mortágua acredita que os socialistas estão a seguir acriticamente “dogmas” e “estratégias” que já se provaram errados no passado. “Dizem que estamos numa crise e por isso temos de empobrecer, que não há alternativa e que é preciso prudência, toda esta retórica que visa convencer as pessoas que para sair de uma crise têm de empobrecer e que não há outra forma. É lamentável”, diz.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, a deputada e dirigente bloquista critica também os ziguezagues do PS na questão da TAP e lamenta o caminho escolhido por Pedro Nuno Santos, outrora o pivot — de reconhecido mérito — da ‘gerigonça’. “Era essencial que o Estado, já que pagou, ficasse com a TAP.”

Mortágua fala ainda da crise interna do Bloco de Esquerda, garantindo que o partido não está nada “desmoralizado” e que a direção está mais do que mandatada para prosseguir a estratégia definida. Quanto ao futuro pós-Catarina Martins, o tabu mantém-se:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.