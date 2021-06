Numa questão mais concreta, a própria ministra tem estado no olho do furacão por causa do que disse antes da final. Vamos ler: “As pessoas que vierem à final da Liga dos Campeões virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito e em situação de bolha, ou seja, em voo charter, deslocação para duas zonas de espera de adeptos, daí para o estádio e depois do jogo de volta para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas”. Reconhece que as coisas não correram bem assim?

Reconheço, mas queria dizer uma coisa antes: a vez em que expliquei isso ainda não tinham sido retomados os voos turísticos. E é evidente, como aliás no último briefing em que voltei a falar disso antes da final da Liga dos Campeões, que quando isso acontece todo o acordo que tinha sido feito passa a ser muito mais difícil porque qualquer pessoa passa a poder voar para o Porto e muitas pessoas sem bilhete. Essas frases foram ditas num contexto em que não havia voos sem ser essenciais de ingleses para o Porto. Depois a situação mudou. Talvez devêssemos ter sido mais claros quanto a essa mudança de situação porque ela objetivamente passou a ser uma situação diferente. E, obviamente, que reconheço que nem tudo correu bem. Acima de tudo, nem tudo correu como nós dissemos que ia correr. Outra coisa diferente é a avaliação no cômputo geral que, apesar de tudo, não correu mal, de acordo com a polícia ou a DGS. Agora é evidente que não correu como Governo disse e como eu própria disse que ia correr.

As declarações que fez sobre a bolha são de 13 de maio. No dia 11 já havia notícias sobre a reentrada de Portugal na lista verde do RU (o Governo não foi apanhado de surpresa) e o corredor aéreo entre os dois países abriu a 17 de maio, apenas quatro das suas declarações e a final realizou-se 12 dias depois disto tudo. Porque é que nesse período de tempo não houve essa adaptação do plano?

No briefing imediatamente antes da final disse-o: ‘É evidente que tudo agora é diferente porque os voos turísticos entretanto abriram’. Se me pergunta se devia ter dito com mais detalhe, devia, mas é assim.