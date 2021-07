Os colegas da equipa que seguiam atrás de Marílio estavam atentos — a qualquer momento podiam cruzar-se com ele, porque estaria, como seria de esperar, a fazer o percurso estipulado. Mas até à meta nem sinal. Só podia significar que tinha cruzado a meta muito antes da equipa. “Não me tendo cruzado com ele, chegando à meta, a primeira coisa que faço é perguntar onde está o Marílio. Deixei chegar mais elementos da equipa e ele não aparece. Começo a ficar muito preocupado”, conta Fábio Silva ao Observador.

As buscas começaram logo ali. No domingo, duraram até às 4h00 da madrugada e só pararam devido à falta de visibilidade. Continuaram na segunda-feira e na terça-feira foi encontrado o seu dorsal, isto é, o elemento de identificação que cada um dos atletas usa nas costas ou no peito.

Dorsal estava a 100 metros em linha reta do local onde foi encontrado o corpo. Marílio caiu de uma ravina de cinco metros de altura

Ao terceiro dias de buscas, uma equipa de cronometragem lembrou-se de uma forma para ajudar a procurar o atleta: localizá-lo através do chip que os atletas levam no dorsal. As esperanças não eram muitas até porque o objetivo deste sistema é apenas comprovar a passagem dos atletas em locais específicos do percurso e controlar tempos e, por isso, tem alcance apenas num raio de 20 metros.

Ainda assim, foi suficiente. “Percorremos o caminho desde o sítio onde foi tirada a foto, com uma antena virada para cada lado, até à meta”, conta Fábio Silva. Mas sem sucesso. Depois, seguiram pelo caminho que Marílio poderia ter percorrido quando passou por cima da fita, junto à Capela de São Clemente, quando se desviou do trail. Foi quando o sistema deu sinal. O dorsal foi encontrado a 100 metros do corpo em linha reta. Depois de encontrado, não passou muito até que o corpo fosse encontrado também. Eram 21h00 de terça-feira.

As autoridades acreditam que, depois de sair do trail, Marílio percorreu uma estrada de terra batida. Depois, terá passado o Caminho Municipal 1254, onde existe uma zona com habitações, e caído numa ravina de cinco metros de altura. O local onde o corpo foi encontrado estava a 50 metros abaixo desse Caminho Municipal e a 600 metros do percurso da prova.

Marílio tinha passado numa zona de abastecimento. Equipa acredita que atleta que o auxiliou não podia ter feito mais nada

As dúvidas ainda são muitas. A equipa afasta a hipótese de o atleta estar desidratado ou a de que estivesse há várias horas sem se alimentar. Fábio Silva explica que havia várias zonas de abastecimento ao longo da prova, onde os atletas podiam beber água e pegar em comida para comer em andamento: fruta e até gomas. Das várias zonas de abastecimento, há uma cuja passagem é obrigatória. Por isso, tudo indica que Marílio terá passado por lá.