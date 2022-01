Mário Barreiros: "Nunca tentei impingir a minha guitarra e a minha bateria nos grupos que produzi"

Qual é a sua relação com o mar?

É quotidiana, adoro o mar. Não há nada mais importante na nossa vida e na vida de todos os que vivem na pele do planeta terra do que o mar. Ainda por cima é lindo! O mar está sempre bonito para nós.

Quando é que o mar despertou a sua criatividade para este novo trabalho?

Fiquei impressionado por causa de um documentário, o “Seaspiracy” (2021), que é de uns tipos que tinham feito há uns anos um outro documentário muito bom, o “Cowspiracy” (2014). O disco é uma homenagem a todas as pessoas que estão a cuidar do mar. Aqui onde vivo, há mais de 20 anos que estou todos os dias com os pescadores e eles queixam-se que há cada vez menos peixe. Esta pesca artesanal, que é uma pesca antiga, está ameaçada há muito tempo pela pesca do arrastão. Há biólogos marinhos que dizem que o peixe vai acabar no final da década de 40. Portanto, é urgente que se façam coisas. A partir daí, falei com os sete músicos, com todos os envolvidos, e disse-lhes que tínhamos um sujeito para nos inspirar.

Foi a urgência de fazer alguma coisa pelo mar que o empurrou para este disco?

De repente fiquei tão impressionado com aquele documentário que precisei também de contribuir. Foi um ponto de partida. Se calhar vou repetir no futuro, sempre com assuntos importantes do contemporâneo que me possam inspirar e motivar a fazer coisas.

Porquê esta abordagem com estes dois quartetos tão distintos, o Pacífico e o Abissal?

São os grupos que tenho neste momento. O Quarteto Pacífico, que costumo chamar de Quarteto Lisboa, já existe desde 2014. Vai fazer oito anos agora na primavera. O Abissal é o quarteto mais recente que fiz com pessoas que eu já conhecia, com exceção do pianista Miguel Meirinhos, que só conheci em 2019, quando o formei. O Miguel já me tinha sido sugerido pelo Mário Laginha e pelo José Pedro Coelho, que é um músico do qual eu já sou fã há muitos anos. O outro músico que eu gosto muito e que é uma sorte tê-lo cá no Porto é o argentino Demian Cabaud, que é um contrabaixista de nível mundial, de primeira classe! Esse é o grupo com quem toco regularmente originais, mas também vários standards. É um quarteto para manter a forma, digamos.

Desde o início que a opção foi separar os dois quartetos num Lado A e num Lado B?

Tentei misturar os dois, mas depois tive alguns problemas. Achei que se calhar as coisas não ligavam umas com as outras e então achei melhor pôr de um lado as do Quarteto Pacífico [as primeiras quatro faixas] e do outro o Abissal. Preferi destacá-los e a melhor forma de o fazer foi pôr de um lado um e do outro lado o outro. Uma das qualidades que este disco tem é a interação. Há uma conversa constante do princípio ao fim. Os temas são o ponto de partida, mas de resto, a maior parte que existe é improvisação. A flexibilidade é única no jazz.