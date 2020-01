Como foi a sua infância?

Nasci no Porto, mais precisamente na freguesia de Paranhos, aos sete anos fui para Cedofeita, onde praticamente vivi sempre. A minha infância foi normal, até aos cinco anos vivi em casa da minha avó materna, num palacete burguês no Carvalhido, andei na escola pública, fiz o liceu e o curso comercial, livrei-me da tropa e larguei os estudos para fazer aquilo que faço hoje.

Tinha alguém na sua família ligado às artes?

O meu pai era violinista, depois da guerra, quando eu nasci, teve que se dedicar a outras atividades profissionais, como a contabilidade. Era violinista, tinha formação artística e foi também ator amador nos seus tempos de juventude, foi ele que me ensinou a ver teatro e cinema.

Recorda-se do primeiro espetáculo que viu?

Lembro-me de ir muito novo com os meus pais ao teatro, os primeiros espetáculos que terei visto devem ter sido na altura do carnaval ou da passagem de ano, aqueles mais comerciais, pois era praticamente a única coisas que havia. Mais tarde, comecei a ir a outras coisas com o meu pai, como os concertos da Orquestra Sinfónica do Porto todos os domingos de manhã no Rivoli.

Que eco é que isso teve em si?

Só percebi o efeito que a música, principalmente a ópera, teve em mim muito mais tarde. Fiz o meu primeiro curso de cinema no Porto sobre linguagem cinematográfica com tinha 15 ou 16 anos, mas não tinha bagagem cultural para perceber muitas das coisas que ali foram ditas. Só muito mais tarde, quando me interesso verdadeiramente por cinema e começo a estudar essa área, é que me fui lembrar de algumas referências, filmes que vi e tive necessidade de voltar a ver.

Antes do cinema, veio a rádio.

Sim, o meu primeiro trabalho profissional foi na Emissores do Norte Reunidos. Fui lá parar porque estava ligado a algumas atividades artísticas, tocava bateria, participava num grupo teatral amador, muito informal de jovens estudantes. O meu primeiro programa foi a rádio teatro, sempre gostei muito de rádio, aliás ainda hoje gosto. Depois comecei a colaborar em programas de música ao vivo e a ler publicidade.

Estudar fora de Portugal era um objetivo?

Sim, com 24 ou 25 anos fui estudar cinema para França, queria ser realizador. O cinema já era a minha paixão desde muito novo. Também ia ao cinema com o meu pai, às matinés e às sessões especiais no São João, no Batalha, no Águia D’Ouro ou no Carlos Alberto. Lá em casa éramos quatro, os meus pais, eu e a minha irmã mais nova, e debatíamos sempre é que queríamos fazer. O meu pai fazia o orçamento e em função disso e do que aparecia no Porto escolhíamos o programa.

Como era o Porto culturalmente nessa época?

Antes do 25 de abril é preciso perceber que o bom cinema e o bom teatro eram proibidos, víamos essencialmente comédias no Sá da Bandeira e revistas. No final dos anos 60 chegaram ao Porto algumas companhias mais sérias, menos comerciais e mais contemporâneas que abanaram o panorama cultural. Aí descubro outro teatro que não estava habituado, foi uma nova visão.

Nunca pensou ficar em França?

Sinceramente não. No final do primeiro módulo do curso fui convidado a fazer uma cenografia audiovisual para uma peça de teatro, era algo que nunca tinha sido feito. Foi um desafio absolutamente inacreditável, não havia vídeo, eu tinha uma câmara Super 8 e fiz umas experiências com slides e retroprojetores. Esse trabalho foi criado com um encenador e uma equipa que viria a ser o Teatro Amador de Intervenção (TAI), uma das companhias que se tornou semiprofissional nos anos 70. A partir daí, tenho uma ligação muito forte com a companhia, que além do grupo de teatro com quem eu trabalhava tinha também um grupo de marionetas. Num verão, um dos elementos desse grupo não estava em Portugal, ofereci-me para o substituir e gostei muito da experiência. No terceiro módulo do curso, já estava como quadro de animação cultural no Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ), da Secretaria de Estado da Juventude, com o objetivo de formar no Porto uma secção de cinema para jovens e com jovens, era um projeto que me estava a entusiasmar muito e me fazia querer regressar a Portugal.