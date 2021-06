No início dos anos 1980, começou a desenvolver os seus negócios em África, nomeadamente em Angola e Moçambique, com a ajuda de “portas abertas” em Portugal por Evgueni Pitovranov (1915-1999), importante dirigente dos serviços de espionagem e contra-espionagem soviética.

Evgueni Pitovranov: “Tchekista de Estaline” e “amigo” de Mário Neves

Filho de um sacerdote ortodoxo, Evgueni Pitovranov fez uma brilhante carreira no NKVD/MGB/KGB da URSS, chegando ao cargo de vice-chefe do Primeiro Departamento do MGB (Ministério da Segurança de Estado) da União Soviética e dirigente da espionagem soviética no estrangeiro. Nos anos 1950, quando ocupava o cargo de primeiro conselheiro do KGB junto do Ministério de Segurança da República Democrática Alemã, foi um dos dirigentes da repressão contra as greves operárias.

Em 1966, depois de passar à reserva, mas continuando a manter fortes contactos com conhecidos dirigentes dos serviços secretos soviéticos como Iúri Andropov, Pitovranov passou a ocupar o cargo de vice-presidente da Câmara de Comércio da URSS, organização que dirigiu entre 1983 e 1988. Quando Andropov passou a dirigir os serviços secretos soviéticos, chamou-o para a realização de um grande plano: criar novas formas de fazer espionagem paralelamente às clássicas.

Pitovranov recordou no livro Tchekisti Stalina, as palavras do chefe do KGB: “Sei que o camarada Estaline tinha a ideia firme de que não nos podíamos limitar à estrutura do trabalho de espionagem que existe hoje. Deve-se considerar as possibilidades de reverificar os dados conseguidos através da espionagem do KGB e da GRU [espionagem militar]. É preciso complementar o que eles fazem. Mas isto tem de ser feito de forma conspirativa e útil para o Estado. Pensa numa estrutura paralela aos órgãos de segurança de Estado que possas propor. Mas, antes disso, é preciso ponderar tudo e resolver fundamentalmente o que se deve fazer ou não.”