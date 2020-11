Um homem, com os seus 80 e poucos anos, de cabelo grisalho e sorriso escondido à espreita, senta-se num café na freguesia lisboeta de São Domingos de Benfica. Acende um cigarro e espera. Levanta-se e regressa a casa. Esqueceu-se de alguma coisa: duas cópias do recentemente reeditado Uma Noite Não São Dias, para oferecer ao Observador. Esta bondade parece preencher-lhe os dias: há poucas semanas foi homenageado no festival “Escritaria”, em Penafiel. “Uma manifestação coletiva de carinho”, recorda, enquanto reforça que nunca se esquece “a natureza de um abraço”. Mário Zambujal, o “bom malandro” que há décadas escreve histórias — mais criativas, mais verdadeiras, sempre notáveis na dança da língua portuguesa — é o homem que econtramos no café, agora de máscara e “com as pernas trôpegas”, mas com a mesma vontade de conversar que sempre teve. Connosco e com os vizinhos que passam.

Interessa-lhe pouco atirar-se para os “grandes assuntos da humanidade”, aqueles que, supostamente, fazem pensar, ainda que já esteja com um novo livro na cabeça. Só ainda não saltou para o papel porque não quer cometer erros factuais. É preciso investigar, ser jornalista. Entretanto, no dia 2 de dezembro, será estreada uma nova série da RTP baseada no seu maior sucesso, Crónica dos Bons Malandros, o primeiro livro que escreveu, em 1980, que conta a história de sete rufias que planeiam um grande assalto à coleção de joias Lalique guardadas na Fundação Gulbenkian. Assistiu às gravações, gostou do que viu, mas não se quer meter. Já agora, o autor confessa que gostava de ter visto o Cafuné (romance publicado em 2012) chegar mais longe, por ser a sua obra mais apurada, diz. Mas isso são trocos e pouco importam: porque Mário Zambujal, nascido em Moura em 1936, está profundamente satisfeito com a vida que levou. Sem revelar amargura ou desprezo por ninguém.

A vida nos jornais, que começava nas redações, deambulava pelas casas das máquinas a olhar para o papel impresso e terminava na noite com a “turma da mão fria”, fazem parte de um tempo que adora recordar, ainda que saiba que já não é assim. O batuque das máquinas de escrever foi substituído pelo silêncio. A pandemia trocou-nos o guião. Tal como saber que os que perdeu, como o seu irmão Francisco, caricaturista, o deixam mais pobre. Mas nessas páginas já não se mexe. Tudo tem um fim. Por isso é que tem tendência para encarar tudo com naturalidade. “O que é para mim a morte? É estar a ver esta rua e no dia seguinte acabou, já não tenho visão para o mundo. Tenho essa tranquilidade. Espero que não seja numa demorada sala de hospital. Não quero que me doa, pá”. Um bom malandro também tem fraquezas.

[o teaser para a nova adaptação da Crónica dos Bons Malandros, com estreia marcada para dia 2 de dezembro na RTP1]

Crónica dos Bons Malandros Crónica dos Bons Malandros, brevemente na RTP1! Posted by RTP1 on Thursday, November 19, 2020

Diz que para escrever já tem que ter a história pensada. Enquanto preparava esta entrevista estava difícil conseguir pôr no papel uma primeira pergunta para lhe fazer. Então decidi perguntar-lhe a si: qual seria uma boa primeira questão?

Talvez como é que começou o meu hábito… Não gosto da palavra carreira, porque é presunçosa. Como começou esta vida de escrever, tanto nos jornais como nos livros. Durante toda a minha vida tenho feito comunicação. Pode ser jornalística, dar notícias ou em função da imaginação, criar histórias, coisa que me agrada particularmente. Não é que tenha relações cortadas com o mundo real, mas a ficção é a criação de um outro mundo. São pessoas que não existem, mas que podiam. Isso estimula a minha imaginação. Sou um contador de histórias.

Deduzo que preferisse fazer esta entrevista num bar, como antigamente. Estar aqui num jardim ao ar livre, sem um copo a ajudar, não é bem a mesma coisa.

Tenho um passado de convívio nos bares, era natural. Encontrava-se toda a gente ali. Havia e há bares..

[Mário Zambujal interrompe a conversa para acenar a um vizinho]

… em que um tipo ia sozinho e já sabia que ia conhecer outros companheiros. Fazia parte do nosso circuito de movimentação e de companheirismo. Agora já não vou.

Mesmo antes da pandemia, acalmou essa atividade.

Muitos dos meus companheiros já encostaram às cordas…

A “turma da mão fria”.

É, já encostou. Infelizmente, alguns já se foram embora deste mundo. Aqui há uns dois ou três anos, entrei num bar, que fica atrás do El Corte Inglês, onde era habitual encontrarmo-nos numa tertúlia de fim de tarde. Com espanto meu, encontrei três desses velhos companheiros. Foi uma festa. Telefonei a outro muito antigo, que sempre andou comigo, e disse-lhe para vir, que estava lá tudo como antigamente! Ele deu-me uma justificação para não ir, que me parece o retrato deste tempo: “Epá, agora já arrumei carro, e custa tanto arranjar lugar aqui”. É o retrato do mundo, com este problema do carro. Sou muito antigo, sou do tempo em que não havia esses problemas.

O mundo era mais próximo. Agora estamos todos metidos no telemóvel.

As pessoas encontravam-se pessoalmente e fisicamente. Não desapareceu por completo, mas é muito menos. O aperto de mão, os olhos nos olhos, isso ainda não morreu, mas, também por causa da pandemia, que há de passar, e por causa das tecnologias de comunicação, já não será como dantes. Hoje fui entregar um prefácio a uma senhora que me tinha pedido, estive lá de manhã. Disse-lhe para ir ter a uma leitaria, porque não lhe ia enviar nenhuma mensagem de computador. Encontrámo-nos e não nos víamos há 30 anos. Foi diferente de lhe mandar um email. Sou muito defensor disso. Quando fui a Penafiel [ao festival Escritaria], pediram-me uma mensagem para ficar gravada. Deixei uma que diz respeito ao meu pensamento dominante: “Os tempos mudam, mas nada substitui a natureza de um abraço”. A minha neta está em Londres e falamos, vendo a imagem e os sorrisos. Mas não lhe posso dar um beijinho ou dar-lhe uma festa na cabeça. Ainda há muita diferença.