Marisa Matias a descascar favas e a fazer política, “um jogo muito porco”

No mercado de Torres Novas a comitiva do Bloco de Esquerda foi recebida com pouco entusiasmo. Marisa Matias ainda animou a ação quando ajudou Dona Madalena a descascar favas.

Dona Madalena estava pronta para receber o Bloco de Esquerda. De mãos atrás das costas e com um autocolante ao peito, a feirante sorria à medida que a comitiva bloquista se aproximava. Orgulhosa por estar devidamente aperaltada, fez questão que Marisa Matias se demorasse na sua banca. Mas nem tudo estava bem. Ao peito levava um autocolante do PS e não do BE. Um engano que a eurodeputada notou. “Deram-me isto e eu pensava que era vosso. Nem vi de que partido era”, justificava-se enquanto descolava apressadamente o apoio da bata.

Marisa Matias deixou em cima da balança o autocolante certo, mas foram as favas amontoadas que detiveram a atenção da candidata. “Olhe, até a vou ajudar. Que saudades que eu tinha de descascar favas”, anunciou. E assim fez. Casca para um lado, favas para o saco. A prática estava lá e Dona Madalena agradecia. Entretanto iam mantendo um diálogo sobre política e sobre os debates televisivos. “Nunca a deixaram falar. Estiveram sempre a interrompê-la. Não sei que partido é que foi, mas estavam sempre a interromper. Eu vi que não conseguia falar, coitada“, criticava a feirante, dando provas de que tem acompanhado a campanha. “Foram todos, minha senhora”, respondeu a rir-se Marisa Matias.

Na visita ao mercado de Torres Novas, Marisa Matias parou na banca da Dona Madalena e ajudou a feirante a descascar favas #Europeias2019 #EE2019 pic.twitter.com/Ux4r5p8nbj — Observador (Eleições) (@OBSEleicoes) May 21, 2019

O momento durou alguns minutos e a organização de campanha começou a ficar impaciente, não podiam alongar-se e tinham de continuar o percurso pelo mercado de Torres Novas. Fizeram vários sinais à candidata dando a entender que a caravana tinha de prosseguir. Quando percebeu, a eurodeputada largou as favas, despediu-se de Dona Madalena e seguiu caminho.

As reações eram mornas. As pessoas não se mostravam particularmente entusiasmadas por ver Marisa Matias no mercado mas também não havia hostilidade. Com algumas exceções: tanto houve quem a abraçasse e desejasse “força para a campanha” como houve quem rogasse pragas a estes tempos pré-eleitorais – “só vêm cá em campanha” ou “sumam-se”, ouviu-se a dada altura.

Ao lado da candidata esteve sempre Helena Pinto, histórica bloquista e vereadora na CM de Torres Novas. Uma figura claramente popular entre os comerciantes e que ia fazendo de mestre das cerimónias. A comitiva contava também com a presença de Mariana Mortágua, que se manteve sempre mais discreta, cumprimentando a maior parte das pessoas com um sorriso e um jornal do Bloco de Esquerda.

Já no fim, a cabeça-de-lista voltou a demorar-se noutra banca. A da peixeira Ricardina Pessoa, onde se deu mais um episódio da série política de bancada. “A política é um jogo muito porco”, proclamou. “Eles prometem, falam e dizem que fazem. Mas depois, no fundo, tratam de nos lixar a vida com uma pinta do caraças”, indignou-se. Marisa Matias ouvia com atenção e respondia a espaços, garantindo que o Bloco de Esquerda “também não concorda com as decisões de muitos Governos” e que por isso “tem apresentado uma alternativa”. Um argumento que não impediu o mini-comício que Ricardina ia fazendo atrás da bancada. “Vão para lá e não querem saber de nós, não fazem nada pelas pessoas”.

Quando terminou, recebeu um abraço da candidata e, claro, um jornal do Bloco de Esquerda. Não havia tempo para mais conversas. A comitiva tinha mesmo de seguir. Ainda há uma viagem para fazer até Braga, onde a campanha prossegue esta tarde, terminando com um comício onde Catarina Martins voltará a aparecer.

