A candidata presidencial chegou bem antes da hora, tanto que ainda encontrou a porta do Observador fechada. Tocou e entrou com tempo para os ajustes técnicos antes de começar a entrevista de uma hora que terminou com Marisa Matias espantada: “Já?” Nessa reta final da conversa era confrontada com a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (que está no centro de polémica nos últimos meses) e defendeu menos “dimensão policial” na receção a imigrantes. Não poupa Marcelo Rebelo de Sousa neste tema e acusa-o de estar a ir para lá das suas funções.

“Ultrapassou claramente o seu papel” ao receber o diretor nacional da PSP, defendeu a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. Já não foi tão definitiva quando as perguntas foram sobre até onde deve ir a salvação da TAP e se ela vale despedimentos, nem por que motivo esteve numa manifestação, em 2012, que apelidava Angela Merkel de nazi e hoje elogia o seu “cordão sanitário contra a extrema-direita” ou ainda como explica que Francisco Ramos seja apoiante mas não como coordenador do Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19, mas o BE o apresentou assim mesmo num comício seu.

Eurodeputada há mais de dez anos, Marisa Matias volta a candidatar-se à Presidência da República, novamente contra Marcelo e com uma “amiga” também do outro lado. Diz que não há demasiadas candidaturas à esquerda e não teme que isso possa catapultar André Ventura — cujo partido não queria (nem deixaria) ver apoiar um Governo nacional.

“A social-democracia histórica é de esquerda”

Nas entrevistas que deu à TVI e à Agência Lusa descreveu-se como “social-democrata”. Mas quando apresentou a sua candidatura à Presidência disse que era “socialista”. Afinal, é social-democrata ou é socialista?

Sou socialista, mas não é a primeira vez que me afirmo social-democrata. E a razão é muito simples: partilho e defendo hoje as conquistas históricas da social-democracia. Seja as conquistas relativas à melhoria de salários, seja a uma distribuição mais justa dos rendimentos, seja no sentido da defesa de direitos laborais, seja no sentido mesmo da nacionalização de setores estratégicos. Percebo que em Portugal possa ser mais equívoca esta justificação porque temos um partido que se chama “social-democrata” e que é de direita — o que é uma particularidade portuguesa —, mas a social-democracia histórica a que me refiro é claramente de esquerda.

Numa entrevista ao Observador há uns tempos, Catarina Martins disse que o BE é um partido da “esquerda radical” e “anti-sistema”, que queria acabar com o capitalismo. A social-democracia sempre viveu bem com o capitalismo. Tem a certeza de que está no partido certo?

Tenho a certeza de que estou no partido certo. Não tenho nenhum problema, pelo contrário, no partido onde estou. Aliás, já houve outras declarações da Catarina Martins também mais no sentido daquilo que estamos a referir e, obviamente, a social-democracia histórica defendia coisas que se calhar fariam tremer muita da lógica associada ao capitalismo e à política de mercado que muitas vezes temos que enfrentar hoje em dia. Desse ponto de vista, o que eu quero deixar claro é isto: sou socialista mas as coisas são perfeitamente compatíveis.