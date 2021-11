Mark Bradford: “A sociedade tem de alargar a sua noção do que é um artista”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mark Bradford nasceu em 1961 numa das zonas problemáticas de Los Angeles, South Central. Pobre durante a infância e adolescência, começou por ganhar a vida como cabeleiro, no salão da mãe. Viajou cedo para a Europa, onde passeou por todo o lado, visitou museus, divertiu-se em clubes noturnos, conheceu muita gente. A arte e a sua história interpelaram-no e inscreveu-se na Universidade de L.A. Aprendeu, esqueceu e tornou-se artista. As causas sociais a ditarem-lhe os interesses e a pontuarem as telas que enchia de papéis de todo o tipo, coloridos, pintados com tinta barata, cortados, serrados, martelados. Assim mesmo, com uma linguagem pictórica que ninguém explorara tão a fundo, muito mais do que a “colagem em técnica mista”, resolveu convencer o mundo de que as necessidades do homem são mais importantes do que o luxo ou o sucesso.

Correu riscos pelas ideias que se impôs, negro e homossexual. Dentro de um corpo político difícil de aceitar no seu país, abriu caminho para as lutas dos mais fracos, migrantes, emigrantes, imigrantes, jovens oriundos de famílias de acolhimento, pobres, presos, mulheres, crianças. Atento, sempre, às necessidades dos outros, foi dando voz, sendo a voz. A revista Time considerou-o uma das cem pessoas mais influentes de 2021. Compreende a classificação, mas não se atém a ela. Expõe pela primeira vez num grande museu europeu desde 2017, quando representou os Estados Unidos na Bienal de Arte de Veneza e chamou a si a responsabilidade de encontrar emprego para os reclusos da prisão da cidade italiana.

Em Serralves mostra “Ágora”, uma exposição composta por alguns inéditos realizados nos últimos dois anos, durante o confinamento que a pandemia ditou, fruto do isolamento e do medo; obras recentes; uma paródia de um conjunto de tapeçarias dos Países Baixos criadas há 500 anos, cujo título manteve ,“A Caça do Unicórnio”; e uma reflexão sobre o inferno e a Idade Média, uma idade de trevas como o momento presente, que une local e universal numa mesma sociedade infestada e infestadora.