Marta Temido. Dissolução em caso de chumbo do Orçamento? "Diria que não há outra hipótese"

“A não eleição de Von der Leyen seria muito complicado para a seriedade do processo”

Se Ursula von der Leyen não for eleita, considera que a presidência de António Costa no Conselho Europeu pode estar em risco?

Não me parece que isso seja possível, mas, de facto, isso seria muito complicado sob o ponto de vista da seriedade e da credibilidade de todo o processo. O processo é constituído assim, quem está nas instituições europeias conhece o seu funcionamento. É um processo que é difícil de captar por quem está fora, mas é um processo que é baseado em votações, em acordos, em palavras, em compromissos, relativamente ao qual todos temos que ter uma atitude de respeito, de honra, de mantermos a nossa palavra. Isso é muito importante e, portanto, uma vez mais, não me passa pela cabeça que esse cenário possa vir para cima da mesa, porque seria um péssimo princípio de um mandato.

Considera que o facto de António Costa não ter ido à sua campanha foi um cálculo político para ter tanto apoio para o cargo de Presidente do Conselho?

Não posso ter essa leitura porque não tenho nenhum dado objetivo para ter essa leitura. Mas compreenderia que tivesse sido porque também estamos todos a trabalhar. No trabalho temos que ser profissionais. Penso que não foi, não tenho nenhum sinal que tenha sido por causa disso, francamente.

Deu-lhe outra justificação?

Como imagina, não vou contar, é uma coisa que nos aproxima bastante: não contamos conversas privadas em público.

Há uma justificação oficial do PS que é para que Pedro Nuno Santos possa ter uma autonomia maior e no fundo cortar com a anterior liderança. Não sei se foi essa que lhe foi dada.

Não, não foi essa que me foi dada, nem tenho ideia que tenha sido essa a justificação. Ignoro-a completamente. Questões de agenda, questões de optar por fazer um apoio mais presencialmente ou mais indiretamente. Como eu disse: sempre senti esse apoio. E isso para mim é que é mesmo o mais importante. Da mesma forma que agora estamos cá para apoiar o trabalho do futuro presidente do Conselho.

“Separo o primeiro-ministro Orbán do presidente do trio Orbán”

O apoio de Viktor Orbán a António Costa deixa-a desconfortável?

Há algumas figuras de primeiro-ministro dos Estados-membros que têm, sob o ponto de vista das suas escolhas, opções políticas nas quais eu não me revejo e que me merecem, naturalmente, alguma apreensão, mas também todo o respeito. Porque, neste momento, ele é o presidente do trio e também separo as coisas. Ou seja, tanto me suscita este desconforto que foi transparente e evidente na minha resposta, como é transparente e evidente na minha resposta, se me perguntar se que devemos tratar a presidência húngara de uma forma diferente por ela ser de Viktor Orbán também acho que não.

Temos ouvido alguns eurodeputados a criticar o facto de a lista do PS ter sido completamente renovada nas eleições. Já passaram vários meses, ainda há umas semanas Margarida Marques dizia no Observador que ainda desconhece a razão que levou a uma decisão dessa natureza. Como o rosto dessa candidatura falou com Pedro Nuno Santos sobre esta razia na delegação anterior? Concordou?

As conversas particulares eu não as revelo, sobre as escolhas do secretário-geral do PS, posso concordar ou não concordar, também já me pronunciei sobre isso, mas, acima de tudo, eu não queria estar no lugar de quem tem que fazer estas escolhas. Estamos demasiadas vezes em lugares onde fazemos escolhas que são criticadas. E é sempre fácil criticar uma determinada escolha, ora por estas razões, ora por outras. Eu acho que neste momento é o tempo de olhar para aquilo que esta delegação pode fazer e temos muito trabalho para fazer.

E o facto do PS ter deixado de ter uma vice-presidência no Parlamento Europeu, como tinha, por exemplo, Pedro Silva Pereira. Isso é da responsabilidade de quem decidiu fazer esta tal razia e não deixar ninguém da delegação anterior?

As vice-presidências do Parlamento Europeu são ocupadas rotativamente e são ocupadas por eleição. E neste momento não houve nenhum candidato português que se apresentasse à vice-presidência do Parlamento Europeu no seio daquilo que foi o grupo dos socialistas europeus.

Mas também pode ter sido porque não há experiência dentro da delegação?

Não, foi porque as escolhas que foram feitas foram no sentido de outras escolhas de, como se sabe, qualquer um destes lugares implica o consumo de determinados pontos que as delegações têm em função da votação que tiveram. E as escolhas que neste momento fizemos foram diferentes. Foram de outro tipo de comissões, foram de um trabalho mais político de primeira linha e não de vice-presidência do Parlamento Europeu. Agora, o mandato está a começar agora. Não quer dizer que esta situação não seja alterável. Nós tivemos várias mudanças ao longo do mandato passado.

Pode ficar na segunda metade do mandato. Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu por 80% dos votos, tendo em conta o resultado dos votantes. É mau sinal os partidos da direita radical terem votado ao lado da candidata do PPE?

Temos tido sempre a lógica de dizer que esses partidos decidem como é que votam. Até já nos têm acusado, até na cena nacional, de fazer alianças quando os partidos de direita radical votam em propostas do Partido Socialista.