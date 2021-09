Os casos de autarcas que recorreram a viaturas do Estado para deslocações

Um dos casos mais recentes envolveu o social-democrata Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar e vice de Rio no PSD. Em 2019 o autarca foi apanhado a utilizar o carro comprado pela autarquia para várias deslocações ao serviço do PSD.

Em pelo menos cinco situações que o Observador identificou à data, o autarca viajou no carro da câmara para participar em eventos do PSD. Na altura, Malheiro garantia que todas as deslocações tinham cariz autárquico.

Em resposta por escrito às questões do Observador, a então diretora do departamento administrativo, jurídico e financeiro da autarquia, Susana Pinto, garantia que cada um dos casos estava abrangidos pelo “exercício das funções que estão cometidas ao senhor presidente da Câmara Municipal, nomeadamente em matéria de representação política, a par da participação em várias reuniões de trabalho e sessões públicas e privadas, com diferentes entidades e organismos“. Sem registo público dessas reuniões ou das entidades com que Malheiro esteve envolvido, o Observador insistiu e pediu dados concretos. A autarquia recusou-se na altura prestar mais esclarecimentos.

Também Luís Mourinha, esteve acusado do crime de peculato de uso, tendo sido mais tarde absolvido pelo Tribunal de Estremoz. O presidente da Câmara Municipal de Estremoz, eleito por um movimento independente, foi alvo de um processo do Ministério Público por ter feito “uso de viatura que lhe estava afeta enquanto presidente de câmara e responsável concelhio da proteção civil para realizar várias viagens de lazer e cariz particular e em proveito próprio e em prejuízo do município”.

No caso do presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, foram os quatro vereadores socialistas que integravam o executivo da Câmara de Santa Maria da Feira a apresentar queixa. Sem arguidos constituídos, no inquérito que o Ministério Público abriu, depois de receber uma queixa dos vereadores socialistas do município, estavam em causa deslocações a locais de voto durante eleições locais e, noutro âmbito, uma viagem a Lisboa para participar no 37º Congresso do PSD.