Falou na questão da Igreja. Porque é que considera que o seu fervor religioso, impulsionado nos últimos anos de reinado efetivo por personagens como o confessor José Maria de Melo e a abadessa do Convento do Sagrado Coração de Jesus, D. Teresa de Melo, terá tido grande influência no seu estado de saúde, terá feito com que a rainha sentisse que estava louca?

A belíssima obra de Alice Lázaro, O Reinado do Amor, não deixa dúvidas sobre a ambígua relação entre a prioressa do convento da Estrela e a rainha. Relação que se torna tão mais doentia e dominadora quanto D. Maria se fragiliza. Já o ocaso a que é condenado o confessor José Maria de Melo, não deixa dúvidas de que ele era considerado pessoa nefasta e instrumento de ambiciosos projetos pessoais. Ambos permitem entrever os sinistros jogos de poder, além dos muros dos conventos ou das janelas do confessionário.

Refere que “o pioneiro Philippe Pinel não tinha dúvidas em responsabilizar a vida religiosa pelo desequilíbrio”. Quer isto dizer que uma visão mais iluminista do mundo encarava a religião a fonte de certos males?

Pinel como tantos outros médicos da época leu o clássico de Robert Burton, A Anatomia da Melancolia, de 1621. Burton identificava na melancolia religiosa, não um sintoma, mas uma doença provocada pelo excesso ou pela ausência de religião. No mundo católico, e entre médicos portugueses, considerava-se que a mesma podia ser causada por sofrimentos espirituais devidos a pecados e às tentações do Diabo. Era conhecida como “o mal dos conventos”, e nas obras da grande mística Teresa d’Ávila ficam claras as conexões entre melancolia, possessões demoníacas e devoções excessivas. A tese de uma melancolia religiosa durou dois séculos, impregnou a medicina e, além de estudada por especialistas como Pinel, foi a ponta de lança na luta contra os grupos místicos e espiritualistas heterodoxos, muito presentes na Península Ibérica.