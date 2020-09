Na sala A – 105 está Rita Anastácia, professora de biologia e geologia há três anos naquela escola. De máscara no rosto e braços cruzados, observa os seus alunos ainda pela janela. Será diretora de turma do próximo grupo a chegar: o 8.º ano. “Foi um período de muito trabalho, houve um esforço muito grande por parte da escola e dos professores, regressar traz sempre preocupações acrescidas”, começa por dizer ao Observador.

Depois da “exigente experiência” do ensino à distância, a professora antevê algumas dificuldades. “Vai ser complicado mantê-los tanto tempo concentrados, pois serão 100 minutos de aula e intervalos de apenas 10. Temos que lhes transmitir serenidade e muita responsabilidade.” Da janela, Rita já consegue adivinhar o estado de espírito de alguns alunos. “Esta turma é muito ativa, vejo que estão com saudades uns dos outros, querem conversar e jogar à bola.” A docente não tem dúvidas que muitos já sentiam falta do ambiente escolar. “Eles querem voltar, mas essencialmente querem voltar a estar juntos.”

O seu regresso ao ensino presencial, traz uma preocupação maior. “Os meus pais pertencem ao grupo de risco, começando a dar aulas todos os dias vou ter mais cuidado e deixar de estar tanto com eles”, lamenta.

Reencontros agitados e uma chuva de perguntas

Além do computador, Rita tem na secretária várias folhas com as novas regras assinaladas, um estojo com lápis e canetas e uma lista com o nome e o número de cada aluno. Ao todo, serão 26 os que vão chegar dentro de poucos minutos. “Bom dia! Vai precisar de um projetor?”, pergunta uma das funcionárias enquanto passa pela porta da sala. A professora assegura que prefere ler as regras do que projetá-las, algo que poderá não ser uma prática comum no futuro, uma vez que o papel será evitado na escola. “A partir de agora vou passar a projetar muito mais coisas e a registar no quadro com marcadores de cores diferentes para lhes facilitar a memória visual”, adianta.

“Olá, ‘stôra’!”, diz a primeira aluna a chegar. “Bom dia, tenham calma”, responde a diretora de turma, mal se apercebe da presença de mais alunos apressados. Dá um passo atrás na tentativa de manter o distanciamento social, mas de pouco lhe vale. Depois de confirmado o nome e o número, cada aluno, um a um, senta-se num lugar atribuído. “Estás tão grande”; “O teu cabelo está diferente”, afirma, surpreendida, a professora ao rever alguns adolescentes.

A fila para entrar na sala começa a desfazer-se gradualmente, tal é a vontade de conversar e mostrar coisas nos telemóveis. Já com toda a turma sentada, o silêncio é pouco e as perguntas são muitas. “Sei que estão todos com saudades uns dos outros, mas agora é preciso ouvirem-me. Eu própria estava muito ansiosa, hoje acordei eram umas 4h30 da manhã e não consegui dormir mais”, começa por partilhar a professora. “Este será um ano letivo completamente diferente, vai exigir muito esforço da nossa parte, temos todos que colaborar para tudo correr bem. Vai ser difícil, mas há de passar. Há muitas mudanças e vocês têm que as absorver todas, mas claro que também não vai ser hoje.”

“Como vão ser as aulas de educação física?”; “Vamos ter trabalhos de casa?”; “Vou ter tempo para comer no intervalo?”; “Quando posso tirar a máscara?”; “Vamos continuar a ter fotocópias?”, “Haverá espaço para todos no refeitório?”. Perante a chuva de perguntas, a professora pede o habitual: “Quem tiver questões, ponha o dedo no ar, por favor!”. “Já estou cheio de calor”, desabafa Guilherme para os colegas mais próximos.