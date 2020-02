[em atualização]

Há muito que o coronavírus deixou de ser apenas uma preocupação para as autoridades de saúde pública. A cada notícia sobre a propagação do vírus, a economia estremece e a indústria da moda tem sido um dos setores mais expostos. Por um lado, uma China parada compromete as necessidades de produção das empresas de fast fashion, bem como as, por vezes, complexas cadeias de fornecimento que afetam até os produtos made in Europe. Por outro, uma China enquanto força de consumo e que representa à volta de 40% do mercado das marcas de luxo, obrigadas pela quarentena a encerrar dezenas de lojas. Estima-se que, para essas, a atual crise possa traduzir-se num prejuízo de 40 mil milhões de euros.

Portugal não está a salvo. No setor do calçado, que exporta 98% do que produz, são temidas sobretudo as consequências macroeconómicas e a longo prazo. Já no vestuário, com o enfraquecimento das ligações logísticas ao oriente e com o coronavírus a ameaçar Itália, grande fornecedor de tecidos, a indústria pode colapsar mais cedo, momento para a intervenção do Governo. E porque moda é também sinónimo de ajuntamento, quais serão os planos para os dois principais eventos desta área em território nacional? A ModaLisboa começa já a 5 de março.

Paris e Milão. Semanas da moda e feiras já sentem efeitos

Paris cumpre religiosamente um dos seus calendários mais sagrados, o da semana da moda. Ainda antes do início do evento, que se estende até 3 de março, a Fédération de la Haute Couture et de la Mode anunciou o cancelamento de cinco desfiles de designers asiáticos e a passagem de um sexto para o formato de apresentação. Ao mesmo tempo, assegurou uma visibilidade especial destas marcas nas suas redes sociais. Com dezenas (até mesmo centenas) de asiáticos obrigados a permanecer em terra, dado o risco de contágio do coronavírus, a federação comprometeu-se a reforçar a cobertura dos desfiles, principalmente nas plataformas Weibo e Douyin.