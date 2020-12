1 Olá Finlândia, adeus Finlândia

Matemática, uma queda de 16 degraus

“Portugal não deixa de ser um caso de sucesso, mas há um declínio”, assumiu Thierry Rocher, presidente da IEA, ao Observador, sustentando que “a história contada a Matemática e a Ciências é muito diferente”.

Se olharmos para a tendência global, entre o primeiro e o último TIMSS, Portugal melhorou significativamente o panorama educativo nesse intervalo de 24 anos. É isso que o relatório mostra: a Matemática, o desempenho dos alunos subiu 83 pontos, a Ciências (Estudo do Meio no 1.º ciclo) a subida foi de 52 pontos. Esta é a situação do 4.º ano, a mais passível de análise, já que os alunos do 8.º ano apenas foram avaliados em 1995 e 2019, havendo um enorme hiato entre os dois relatórios.

Entre a última avaliação do século XX e a primeira do século XXI (2011), só há uma leitura possível: Portugal melhorou consideravelmente. No TIMSS seguinte, a evolução a Matemática continua, mas há um volte-face a Ciências, com uma queda de 14 pontos. Apesar disso, estavam para trás os dias no nível baixo. De 2011 para a frente, Portugal ficaria sempre no nível intermédio, onde se encontra a maioria dos países.

Ainda no TIMSS de 2015 há uma outra vitória: com 542 pontos a Matemática, os alunos portugueses ultrapassam os finlandeses (535), país tantas vezes apontado como modelo a seguir.

Chegamos a 2019. Ciências volta a quebrar, desta vez apenas 4 pontos, o que estatisticamente não é relevante e é visto como uma manutenção do desempenho, como explicou Thierry Rocher ao Observador. A mesma leitura é feita pelo presidente do IAVE, o instituto responsável pela execução destes testes em Portugal.

Já a Matemática, a queda é grande: 16 pontos em 4 anos, voltando a afastar-nos da Finlândia, país que lida com o seu próprio declínio de 13 pontos em três TIMSS consecutivos. Em 8 anos passou de 545 para 532 pontos, numa escala que vai dos zero aos mil pontos.

Por cá, a pontuação média dos alunos deixa-nos com 525 pontos a Matemática e 504 a Ciências. No 8.º ano, os alunos conseguem uma pontuação média de 500 pontos a Matemática e 519 a Ciências.

A última nota vai para a diferença entre os resultados obtidos pelos alunos das escolas privadas e públicas, com os primeiros a obter melhor pontuação. No 4.º ano, a Matemática, os primeiros ficam acima da média nacional (563 pontos), enquanto os alunos das públicas ficam abaixo (520 pontos). Chegados ao 8.º ano, os estudantes de privadas ficam 40 pontos (540) acima da média, e nas públicas, 5 pontos abaixo (495).

A Ciências, o cenário repete-se: nos colégios, a pontuação está 27 pontos acima da média nacional (531 pontos), enquanto nas escolas públicas ficam 4 pontos abaixo (500 pontos). Se é assim no 4.º ano, no 8.º não é muito diferente: as privadas chegam aos 552 (33 acima da média), as escolas públicas aos 514.

2 Não estamos sozinhos, mas Singapura está

Há 36 países no nível intermédio, só um no avançado

No topo da montanha, está Singapura. Os alunos da cidade-estado asiática são os que obtêm melhores resultados a tudo — a Matemática e a Ciências, no 4.º e no 8.º ano. Os mais novos conseguem mesmo pôr Singapura numa posição que nenhum outro país alcança: com 625 pontos, a média dos estudantes de 4.º ano está no nível avançado de Matemática. Ao nível imediatamente abaixo, o alto ou elevado, chegam 7 países e territórios (Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Rússia, Irlanda do Norte e Inglaterra) e ao intermédio 36.

Como termo comparativo, em Portugal, só 9% dos estudantes conseguem estar no ponto avançado e a média deixa-nos dois níveis abaixo, no intermédio. Continuando a descer, há 8 regiões em que a média dos alunos fica onde Portugal estava em 1995, no nível baixo, e noutras 6 a média fica abaixo de baixo — Arábia Saudita, Kuwait, Marrocos, África do Sul, Paquistão e Filipinas.

Nos restantes três rankings, Singapura continua no topo da montanha, sempre em primeiro lugar, mas a uma altitude onde o ar não é tão rarefeito. Ainda assim, faz parte de um clube de elite e só um número reduzido de países chega ao nível alto. A Ciências do 4.º ano são mais 5 (Coreia do Sul, Rússia, Japão, Taiwan e Finlândia). No 8.º ano, na mesma disciplina são só mais 3: Taiwan, Japão e Coreia. A Matemática, Singapura e mais 4 (Taiwan, Coreia, Japão e Hong Kong).

Em termos de posição no ranking, Portugal ocupa agora o 21.º lugar da lista quando em 2015 ocupava o 13.º a Matemática do 4.º ano. No entanto, o número de países analisados não é fixo e em alguns casos, quando a variação é pequena, a equipa da IEA prefere falar em empate. A Ciências do 4.º ano, Portugal surgia na 33.ª posição, quando em 2015 estava na 32.ª.

Apesar da queda, Portugal continua a estar acima da média nas duas disciplinas, quer se olhe para o desempenho dos rapazes quer se olhe para o das raparigas.

E poderemos aspirar um dia chegar ao lugar de Singapura? João Costa assumiu, na videoconferência de imprensa, que Portugal tem estado de olhos postos neste país enquanto procura soluções para melhorar o desempenho dos estudantes portugueses.

“Todos podemos ser como Singapura”, assume, por seu lado, Thierry Rocher, frisando que a meta de chegar ao nível avançado não deve ser posta de lado ou vista como um objetivo inatingível. “O que um país consegue, outro país pode também conseguir.”