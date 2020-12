Filipe Oliveira é professor do ISEG-Universidade de Lisboa. Foi coordenador das Metas Curriculares de Matemática e presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática

O TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) é uma avaliação internacional organizada de quatro em quatro anos pela International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA. A aplicação de testes estandardizados – com conteúdos e graus de complexidade e de dificuldade equivalentes entre as diferentes edições – permite comparar o desempenho dos alunos portugueses com o dos alunos oriundos dos outros países participantes. Permite igualmente, a nível nacional, seguir a evolução da qualidade da aprendizagem e, de forma mais lata, do sistema educativo nacional. Os testes são concebidos após uma análise detalhada dos currículos do 4.º ano dos diferentes países, centrando-se nos conteúdos comuns previstos para esse ano de escolaridade. Os resultados agora alcançados pelos alunos portugueses no TIMSS 2019 evidenciam um enorme retrocesso relativamente a 2015.

É importante salientar que a eliminação em 2015 das provas finais do 4.º ano de escolaridade pôs fim a uma série temporal iniciada em 2001 que permitia a monitorização ano após ano do desempenho dos alunos no final do 1.º ciclo, identificando pontos positivos e eventuais fragilidades a corrigir. Neste contexto, a prova do 4.º ano do TIMSS tornou-se no único instrumento credível com capacidade para desempenhar este papel.

É naturalmente necessária muita prudência na análise dos resultados de uma prova deste tipo, nomeadamente no que diz respeito a imputar a alterações curriculares, ou outras, a responsabilidade pelo claro retrocesso verificado, em contraponto com os progressos que se vinham registando sistematicamente e que faziam de Portugal um exemplo internacional de sucesso. Contudo, será seguro afirmar que estes dois grupos de alunos, avaliados no seu 4.º ano pelo TIMSS 2015 e pelo TIMSS 2019, fizeram percursos escolares totalmente distintos, nunca se tendo verificado em Portugal uma rutura tão drástica e radical do nosso sistema educativo como no período que separou estas duas edições. Na verdade, mais do que os alunos, foram avaliadas duas conceções inconciliáveis de Currículo e de Escola.

***

Entre o início dos anos 2000 e 2015 assistiu-se em Portugal a uma melhoria muito significativa do ensino, plasmada em resultados progressivamente melhores nos testes internacionais PISA e TIMSS. Deu-se uma maior atenção à avaliação, com provas de aferição de final de ciclo introduzidas no 4.º ano e no 6.º ano em 2001 e no 9.º ano em 2002, todas elas substituídas posteriormente por exames nacionais. Os documentos curriculares foram sendo melhorados: estabeleceram-se objetivos claros para o ensino e foram elaboradas umas primeiras Metas de Aprendizagem em 2010.