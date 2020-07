Como o do arqueólogo?

Como o do arqueólogo. É a primeira vez que estabeleço esta relação entre este livro e a análise. Não acho que seja o único caminho; é um caminho de pensamento que me agrada. Não é só pensamento e não é só emoção; é um meio caminho. Se houver alguma ligação com este livro talvez seja esta: há muito estudo, muita procura, mas não deixa de haver emoção. Nem sempre fiquei satisfeita. Às vezes zanguei-me com as histórias, outras fiz tudo de novo… Mas isto são tudo emoções.

O arqueólogo, quando começa a escavação, não sabe o que vai encontrar. No fim pode ser um caco.

Nem sempre encontrei o que esperava. Mais: nem sempre encontrei o que queria. Começava com uma ideia e a história ia para um outro pormenor da mesma história, da mesma pintura. Há histórias aqui que são absolutamente imaginárias. Outras vêm de personagens reais e trocaram-me as voltas. E eu gostei. Porque me deu a possibilidade de ir procurar mais. Saber mais. Foi quase como ir à escola.

Um dos casos é o do pai da Hipátia de Alexandria.

Ainda bem que se lembrou disso. Era para escrever sobre a Hipátia, mas acabei a escrever sobre ele. Foi um livro que me ajudou a fazer um exercício de que estamos destreinados, que é o de nos “pormos nos sapatos dos outros”. Ainda mais neste último ano e meio, em que, quer queiramos quer não, estamos tão polarizados, todos os discursos estão tão extremados, as pessoas fervem em muito pouca água. Acho que tem muito a ver com a dificuldade que temos, cada vez mais, de nos pormos no lugar do outro.

O livro é quase uma ode ao mundo. Tem folclore, tem mitologia, e tem também um lado quase místico, de empatia não só em relação ao outro, mas também em relação à natureza, aos animais, com momentos de intimidade tão particulares como universais. Esse lado mais místico — ou a religião, se quiser — tem um papel importante na sua vida?

Tem. Tem.

Quer desenvolver?

Cresci na religião católica, sou filha deste país, a minha avó era uma mulher muito católica, uma família praticante… sempre me interessou muito a parte das histórias que se ouvia, até na missa. À parte isso, sempre acreditei numa coisa a latejar aqui debaixo – ou ali em cima, à direita ou à esquerda. Naquele texto do final do livro falo muito sobre o fogo. Acho que é uma grande representação da existência permanente de uma força. Um elemento que está sempre aqui e vai vendo as coisas passar: os meus humores, os seus humores, aquele carrinho de bebé, aquela árvore crescer.

Uma coisa maior do que nós.

Uma coisa maior do que nós. E acredito que essa coisa se percebe nos momentos em que nos emocionamos muito. Para o bem ou para o mal. Há sempre um momento – quem estiver a ver de fora até pode achar que é descontrolo — quando a gente se entusiasma ou quando gritamos, quando há qualquer coisa em nós que se solta. Neste livro tento conversar um pouco com isso. Há muitas histórias que são de uma pessoa só. A pensar, a fazer um gesto. Um animal, uma árvore. Em si, cada ser vivo contém um mundo. Imagine isto a acontecer todos os dias. A nascer todos os dias. Claro que eu acredito que há uma coisa maior a fazer isto acontecer. O mundo ocidental habituou-se a desprezar um pouco este mundo natural. Nesta esplanada onde estamos a conversar, há uma corda que nos separa da relva e das árvores. Até esta coisa de um vírus saltar de dentro da mata, dos animais… Porque, enquanto seres humanos, achamos sempre que estamos a controlar as coisas. E não estamos. Fazemos parte de uma coisa. Somos seres extraordinários. Fazemos coisas extraordinárias. Mas não estamos sozinhos. E digo tudo isto e “estou no mundo”. Gosto muito de ler o Financial Times. E até leio a parte da economia!

Estou a ouvir a sua longa explicação e a pensar, tendo vivido no Brasil, acha que nós, portugueses, temos alguma dificuldade em admitir e lidar com este lado mais místico ou religioso?

Não sei se somos só os portugueses. Os ocidentais. A Europa. Temos muita história, edificámos muita coisa sobre a pedra, é a base disto tudo. Às vezes entre tanta pedra pode perder-se um pouco das sensações. No Brasil as coisas estão mais à flor da pele. Aqui somos mais comedidos. Eu gosto muito de beber dos dois lados.