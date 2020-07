Só quando três vizinhos, alertados por Allan, a vários estados de distância, finalmente arrombaram a porta, descobriram o cenário macabro e chamaram a polícia, é que Bethany foi resgatada. Estava há mais de 12 horas no berço, sem comer nem beber, com a fralda suja e já sem forças sequer para chorar — ao longo da tarde, vários outros vizinhos e amigos, a pedido do marido, tinham passado por lá e tocado à campainha, sem sucesso, mas como ouviam a bebé chorar e os cães, no jardim das traseiras, a ladrar, tinham partido do princípio de que Betty estava ocupada e não podia atender. A única pessoa que disse a Allan ter visto Betty no dia do crime foi Candy: “Estava bem. Parecia que estava com pressa que eu me fosse embora. Deve ter ido ter com amigos”, desvalorizou.

Apesar de estar longe e por demais desesperado — foi ele quem percebeu que algo de errado se passava, depois de ter ligado inúmeras vezes para casa sem que Betty levantasse o auscultador do telefone —, Allan Gore foi o primeiro suspeito considerado pelas autoridades. Bastou-lhe revelar aos inspetores que até há bem pouco tempo tinha mantido um caso com Candy Montgomery, ainda para mais a última pessoa a ter visto Betty com vida, para a investigação mudar de rumo.

Traição à hora de almoço

Antes de trocar as roupas do dia-a-dia pelo negligée cor de rosa, pelos tornozelos, com que recebeu Allan na fatídica hora de almoço de dezembro de 1978 em que experimentaram ter sexo pela primeira vez, Candy escreveu uma série de regras.

Iam encontrar-se de quinze em quinze dias, às terças ou às quintas, num quarto de hotel perto do escritório de Allan, na cidade vizinha de Richardson. Candy tratava da logística, que incluía comida e bebida, para não perderem tempo e poderem aproveitar bem as duas horas de interrupção que ele tinha no trabalho, mas todas as despesas seriam divididas pelos dois.

Se algum deles quisesse parar, a relação acabava — “No questions asked”. Se alguém se envolvesse demasiado emocionalmente, o caso acabava; se começassem a correr riscos desnecessários, o caso acabava. Não tinha como correr mal.

Depois de comerem, sentados na cama do quarto 2-13 do hotel Continental Inn, o almoço de frango marinado com salada de alface, tomate cereja e pedaços de bacon que ela tinha preparado nessa manhã — para acompanhar levou vinho branco e para a sobremesa fez um cheesecake —, Candy e Allan consumaram finalmente a traição.

A descrição de Atkinson e Bloom, feita através de entrevistas aos dois, será um bom exemplo do que foi o caso que mantiveram — pelo meio, Betty engravidou, Candy organizou-lhe um baby shower, Allan e a mulher fizeram terapia de casal e Pat e Candy tomaram conta das filhas deles durante o fim de semana que passaram fora, em retiro.

“O sexo era suave, convencional e satisfatório. Também era breve. No início, Candy ficou espantada com a ingenuidade de Allan como amante. Quando ela enfiou a língua na boca dele, percebeu que ele nunca antes tinha dado um beijo à francesa. A boa notícia era que ele aprendia depressa”, escreveram os jornalistas na primeira parte da reportagem que publicaram na Texas Monthly. “Por seu turno, Allan foi positivamente levado. Candy era tão ativa e enérgica — mexeu-se tanto — que Allan considerou a experiência sexual mais excitante que alguma vez tivera. Era bom para ele porque parecia ser muito bom para ela. Não aguentou durante muito tempo, mas lembrou-se da sensação durante dias”, detalharam.