Mas ao mesmo tempo, tem pontos semelhantes.

Talvez, sim. Este é o meu ponto de vista. Se a história do Pinóquio for a história de outros miúdos que durante esta jornada se cruzam com a crueldade e a violência, tal como Collodi disse, esta é uma lição para aprender quão perigosa e violenta pode ser a vida que os circunda. Tal como as consequências do erro. Em “Gomorra”, a situação é muito semelhante. Falamos de crianças, da violência que os rodeia e das consequências. Quando fiz esse filme, pensei que estava a filmar um conto de fadas negro. Claro que é uma abordagem diferente, mais documental, mas feita de propósito. Porque queria dar ao público a sensação de estar dentro dessa guerra. “Dogman” também é outro conto com o mesmo estilo. Gosto de saltar de género em género, falando na condição humana e na luta interna.

O conflito, sobretudo.

Sim. E também a obsessão que há em ser feliz. Sinto que o “Pinóquio” é um filme que mistura realismo e uma dimensão de conto de fadas. Mas não é assim tão distante dos meus outros filmes. Nesses comecei com a realidade. Neste e no “Tale of Tales” fiz ao contrário.

Mudemos de assunto. Por causa da Covid-19, o cinema mudou muito, tal como as salas.

Como é que está a situação em Portugal?

Começa a ficar complicada. Os números de infetados estão a aumentar, vamos ter novas medidas para conter a pandemia.

Porque é que estreiam o filme agora, então?

Bom, aqui continua a ser possível ir ao cinema.

Não percebo porquê, se a situação está assim…

Em Itália como está?

A piorar cada vez mais. Voltaram a fechar os cinemas. E estão a sair novas restrições. É por isso que não sei porque é que o distribuidor decidiu estrear o filme agora, mas, enfim.

Em Portugal estamos a tentar que as pessoas vão aos espectáculos em segurança.

Esperava que me dissesse que a situação não era assim tão crítica. Mas sei que nã estão tão mal como outros países…