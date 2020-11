A receita em causa inclui suplementos alimentares, gargarejos e lavagens nasais nos dias que antecedem o teste de PCR, e muita água e jejum de duas ou três horas antes do exame. Convém, no entanto, explicar que o SARS-CoV-2 entra dentro das células, onde usa a maquinaria celular para produzir novos vírus. Mesmo que fosse possível eliminar os vírus que estão fora das células com as lavagens, os vírus no interior das células mantêm-se e as zaragatoas são capazes de recolher algumas dessas células.

Ainda assim, não é de todo impossível que aquela recomendação seja bem sucedida no objetivo de enganar o teste — permitindo que uma pessoa infetada seja um risco não só para si mas também para os outros, por não ser obrigada ao isolamento. O que os especialistas ouvidos pelo Observador explicam é que, a acontecer, será num número mínimo de casos.

“A probabilidade é mínima de o resultado de um teste com uma colheita bem feita ser alterado por uma lavagem das fossas nasais”, diz ao Observador Vasco Ricoca Peixoto, médico interno de Saúde Pública. Para isso acontecer a quantidade de vírus teria de ser realmente muito pequena — no início ou final da infeção, quando o risco de contágio também é menor. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, também tem dúvidas de que estas lavagens tenham qualquer efeito na detenção do vírus, mas destaca que, mesmo que tivessem, só se estaria a eliminar o ponto de colheita. O vírus continua no organismo e o risco associado também.

Os riscos de uma grávida esconder a infeção

No mesmo grupo de conversação no Telegram também se encontra o caso de uma futura mãe que pede ajuda perante a necessidade de fazer um teste. No seu caso, a testagem é obrigatória: em contexto hospitalar, todas as intervenções passíveis de gerar aerossóis obrigam à realização de teste de rastreio para o SARS-CoV-2, explica a médica Maria de Oliveira à futura mãe, acrescentando que o marido, se quiser acompanhá-la, também tem de fazer o teste.

O objetivo da grávida é claro: sente-se saudável, mas está preocupada com a possibilidade de ela ou o marido poderem ter um teste positivo. Se isso acontecer, explica, “tem que ter o bebé no público e o contacto com o bebé é limitado”. E, no caso do pai, “fica privado de qualquer contacto com a mãe e o bebé”.

Na resposta, a anestesiologista volta a recomendar a receita — com uma ligeira modificação: a grávida não deve tomar os suplementos alimentares recomendados ao marido. Tudo o resto é semelhante.

A importância de saber se a mãe está infetada visa proteger a mãe, o bebé e os profissionais de saúde. “[Nos casos positivos,] o parto deve ocorrer num bloco de partos com pressão negativa, dedicado a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19” e os profissionais de saúde devem usar o equipamento de proteção individual adequado à situação, refere uma orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Observador expôs a situação a alguns médicos (sem, no entanto, identificar a médica visada) com o objetivo de perceber as implicações que pode ter uma ideia como esta no contexto de pandemia que atravessamos. Do outro lado da linha, os médicos tiveram dificuldade em acreditar que alguém, médico ou doente, pudesse ter algum interesse em ter um teste falso negativo.