Estes documentos a que o Observador teve acesso foram passados em Lisboa, nos dias 1, 2, 9, 15 e 22 de setembro, a adultos e crianças de vários pontos do país, sendo que só no dia 9 de setembro contam-se os referidos cinco atestados. Todos eles foram passados ou no próprio dia ou no dia seguinte (tendo em conta o registo das datas) a uma consulta de Neurorradiologia de Intervenção realizada por Gabriel Branco.

No diário médico dessas consultas, o especialista descreve diversas patologias para justificar a declaração que isenta o paciente do uso de máscaras ou viseiras. Dores de cabeça, falta de ar, ansiedade e ataques de pânico, rinite e sinusite são apenas alguns exemplos de justificações que constam do registo clínico. Ou seja, são patologias associadas a várias áreas da Medicina, desde Pneumologia, Psicologia/Psiquiatria, Neurologia, Otorrinolaringologia, entre outras especialidades.

Nesses documentos, é possível ver a data da consulta e, em alguns, a data de alta. Percebe-se, assim, que quase todos os casos têm outro elemento em comum: a consulta foi a primeira e última daqueles doentes com Gabriel Branco. No dia seguinte, passada a declaração, tiveram alta — ou seja, deixaram de ser seguidos pelo médico.

Dos 13 doentes a quem o médico passou uma declaração, 10 tiveram alta administrativa ou no próprio dia ou no dia seguinte à consulta. Por exemplo, um dos doentes teve consulta no dia 1 de setembro, mas só no dia seguinte é que Gabriel Branco passou a declaração e deu alta ao paciente. Num outro caso, foi tudo resolvido no mesmo dia: o doente teve a consulta, a alta e a declaração no dia 9 de setembro. Ou seja, estes 10 doentes deixaram de ser seguidos por Gabriel Branco, mas só depois de o especialista lhes passar a declaração.

Mais: destes 13 doentes, pelo menos 10 só tiveram uma primeira consulta com o neurorradiologista — a consulta através da qual foi passada a declaração — e desses, 7 tiveram alta nessa primeira consulta. Isso é possível de perceber através do processo clínico dos doentes, a que o Observador teve acesso, onde à frente da data da consulta aparecem as letras “P” e “A”. Fonte hospitalar explicou ao Observador que “P” significa “primeira consulta”; “A” significa “alta hospitalar” — ou seja, o doente deixa de ser seguido por aquele médico.