A segunda metade do ano que agora termina ficou marcada, na área da saúde, por um protesto inédito de cerca de 3 mil médicos hospitalares. Descontentes com a carga de trabalho extraordinário a que são sujeitos e com a fraca valorização da carreira médica, milhares de especialistas de todo o país juntaram-se num movimento inorgânico — denominado Médicos em Luta — com o objetivo de pressionar o Ministério da Saúde a ceder às reivindicações do sindicatos, que, há um ano, negociavam com a tutela, sem resultados práticos.

O protesto estendeu-se a todo o país, afetou dezenas de urgências e terá sido decisivo para um aumento salarial muito superior ao que o Governo tinha proposto inicialmente para a classe. No entanto, a redução do horário de trabalho, essencial para os sindicatos e para o movimento Médicos em Luta, ficou de fora, pelo que o protesto deve regressar na primavera, quando muitos médicos já tiveram esgotado, mais uma vez, as 150 horas obrigatórias por lei. Para já, a 1 de janeiro, a contagem recomeça, o que deve fazer aliviar as limitações nos serviços de urgência hospitalares.

Como começou o protesto?

