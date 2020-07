“Até haver pagamento de 50% a 60% das dívidas de cada um não fazemos SIGIC”

Esta recusa dos médicos do Saint Louis em fazer cirurgias do SIGIC irá manter-se, segundo os especialistas contactados pelo Observador, até que sejam pagas a cada um pelo menos metade das dívidas em atraso. “O que ficou acordado entre todos é que até haver pagamento de 50% a 60% das dívidas de cada um não fazemos SIGIC”, conta o cirurgião ao Observador, mas um dos outros médicos diz que há quem aceite um pagamento faseado do valor em dívida até ao final do ano.

“Estamos fartos de promessas. Isto já são pelo menos dois anos de conversa de que vão pagar e regularizar as dívidas. Chega a determinada altura em que as pessoas deixam de acreditar.”

Ao Observador, o hospital adianta que já estão a ser reagendadas as cirurgias que não foram realizadas, “de acordo com a disponibilidade das equipas de cirurgia e a ocupação dos blocos operatórios”, mas não esclarece até quando será mantida esta suspensão.

Garante, contudo, que esta posição dos médicos refere-se apenas às cirurgias do SIGIC, pelo que “a atividade normal do hospital ao nível da cirurgia” mantém-se. No entanto, segundo os especialistas, “grande parte do volume” de trabalho do Saint Louis é precisamente as intervenções cirúrgicas a estes doentes vindos do SNS.

“O hospital está a receber toneladas de vales-cirurgia. Há cerca de três semanas operei seis SIGIC e depois mais quatro”, diz um dos médicos. Com esta situação, acrescenta, houve doentes com vales-cirurgia que ainda nem sequer foram chamados para uma primeira consulta.

Parte das dívidas aos médicos foi paga por uma sociedade de investimento

No dia 7 de julho, foi feito um pagamento aos médicos que, segundo o relato das mesmas fontes ao Observador, corresponde entre 5% a 15% do valor em dívida a cada. 2.500 euros e pouco mais de mil euros foram alguns dos valores que receberam os médicos contactados pelo Observador, mas há quem tenha recebido mais de 20 mil euros, conta um dos especialistas. Com este pagamento, o prestador de serviço acredita que lhe foram pagas cerca de 100 cirurgias das 500 em dívida.

Num comunicado enviado aos médicos no passado dia 8 — a que o Observador teve acesso —, o hospital faz referência esta transferência: “(…) enquanto decorre a fase de formalização de alguns dos acordos entre a SFB [Société Française de Bienfaisance] e os parceiros e investidores, estes iniciaram já este processo de regularização dos valores em atraso, por conta da SFB”.